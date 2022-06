Avis | Mayra Flores, une républicaine latina, envoie un message aux démocrates

« Le Parti démocrate s’est éloigné de la messagerie des cols bleus, qui est vraiment alignée sur la nouvelle communauté d’immigrants, principalement les Latinos, et en fait dans certains États AAPI, parce qu’ils travaillent ces emplois », a déclaré Rocha.

Cela a ouvert la porte à des politiciens comme Flores pour repenser ce que devrait être la politique de sa communauté. Cela a un pouvoir particulier au sein des groupes d’immigrants – même ceux qui sont en Amérique depuis quelques générations – parce que leurs allégeances politiques ne sont pas calcifiées. Selon un sondage Gallup de janvier, 52 % des Latinos s’identifient comme indépendants, ce qui est 10 % supérieur à la proportion d’indépendants parmi la population américaine dans son ensemble. Bien qu’il s’agisse d’un moyen grossier de mesurer la flexibilité des électeurs, il est également vrai qu’au cours des 40 dernières années, les deux principaux groupes d’immigrants en Amérique – les Latinos et les Américains d’origine asiatique – ont oscillé entre les deux partis à un rythme qui a largement dépassé les Américains noirs et blancs.

Alors, qui Flores imagine-t-il être « nous » ? Ses messages étaient principalement centrés sur les difficultés économiques, la famille et les opportunités. Dans un prospectus intitulé « Mayra Flores restaurera le rêve américain », Flores promet de « mettre fin aux dépenses incontrôlables pour mettre fin à l’inflation », de « sécuriser la frontière » et « d’élargir, et non de limiter, l’accès aux soins de santé ». Dans un autre, elle promet de « remettre l’économie sur les rails » et « d’arrêter l’inflation dans son élan et de garder plus d’argent dans votre poche ». Et dans son discours d’acceptation la semaine dernière, Flores a déclaré: «Les politiques qui sont mises en place en ce moment nous font du mal. Nous ne pouvons pas accepter l’augmentation des gaz, de la nourriture, des médicaments, nous ne pouvons pas accepter cela. Et nous devons déclarer le fait que sous le président Trump, nous n’avions pas ce gâchis dans ce pays. Son message est clair : « Nous » fait référence aux familles ouvrières en difficulté qui ont grandi avec des valeurs socialement conservatrices. « Eux » c’est tout le monde.

Flores peut donc agir presque comme une preuve de concept pour les futurs candidats républicains. Son invocation de Trump a peut-être attiré l’attention des gros titres, mais sa campagne n’a mentionné l’ancien président qu’occasionnellement et est restée sur le message sur les facteurs économiques, la famille et ce qu’elle a dit être les vraies valeurs des habitants du sud du Texas : sécurité des frontières, religion , des soins de santé abordables, une police bien financée et le deuxième amendement.

Il est temps pour les démocrates de poser une question très simple : Qu’est-ce que leur parti offre exactement aux immigrés de la classe ouvrière ? Notez qu’ici je ne parle pas de l’idéal large et humanitaire de l’immigration, dans lequel un gouvernement met de côté ses tendances nativistes et accueille des gens du monde entier. Je parle des millions d’immigrants de première et de deuxième génération qui s’identifient encore fortement à leur pays d’origine, mais qui sont pour la plupart venus aux États-Unis à la recherche d’opportunités économiques. Ce sont en grande partie des électeurs apolitiques ou indépendants. Ils obtiennent leurs nouvelles de sources non anglophones loin de la portée de choses comme cette newsletter. Comme tout le monde en Amérique, ils ont tendance à voter en fonction du parti qui reflète le mieux leur intérêt personnel.

C’est une question que je tourne dans ma tête depuis environ cinq ans, depuis que j’ai remarqué que de nombreuses communautés sur lesquelles je faisais des reportages – principalement des Américains d’origine asiatique – ne semblaient pas du tout concernées par la menace de Donald Trump. . Ce n’était pas une surprise pour moi. Je ne suis pas né dans ce pays, j’ai grandi dans une famille d’immigrants et j’ai passé une grande partie de ma carrière à faire des reportages sur les communautés d’immigrants. Pour de nombreuses familles d’immigrants de première et de deuxième génération, le racisme et la suprématie blanche sont des préoccupations politiques secondaires. (Un sondage Pew en 2020 a montré que «l’inégalité raciale et ethnique» était quatrième sur la liste des priorités des électeurs hispaniques. L’économie et les soins de santé étaient en tête de liste. L’immigration, pour ce qu’elle vaut, était huitième, en dessous de la Cour suprême. rendez-vous et changement climatique.)