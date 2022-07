Avis | MAGA ne se soucie pas des flics

Peut-être que personne n’illustre mieux cette dynamique que Donald Trump. Il s’est présenté comme M. Law and Order pour se faire élire, et il a renforcé son soutien rhétorique à la police lorsque les gens se sont plaints de l’inconduite et de la brutalité de la police, en particulier parce qu’il visait les Noirs et ceux qui manifestaient en faveur de la vie des Noirs.

Pour Trump, la police exerçait des pressions sur des populations que des gens comme lui pensaient devoir contrôler.

Cependant, lorsque la foule de Trump a pris d’assaut le Capitole, blessant et entraînant même la mort de policiers, Trump s’est tu. Pendant des jours après les émeutes, il n’a pas reconnu la mort de l’officier Brian Sicknick, qui a subi deux coups à la suite des violences au Capitole.

Non seulement Trump n’a pas contacté la famille de Sicknick, mais il n’a pas non plus envoyé de lettre de condoléances.

La seule chose qu’il a faite a été de signer une proclamation selon laquelle les drapeaux devaient être mis en berne une semaine après les émeutes “en signe de respect pour le service et le sacrifice des officiers de police du Capitole des États-Unis, Brian D. Sicknick et Howard Liebengood, et tous Les officiers de police du Capitole et les forces de l’ordre de cette grande nation. La proclamation ne fait aucune mention du fait qu’ils sont morts après les émeutes, émeutes qu’il a aidé à provoquer, émeutes qu’il continue de défendre.

Trump a constamment minimisé l’insurrection et, indirectement, minimisé le traumatisme infligé aux officiers.

Les officiers qui protégeaient le Capitole essayaient, dans l’esprit de gens comme Trump, de contrôler la mauvaise population.