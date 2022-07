Avis | Lorsque les républicains ont soutenu Herschel Walker, ils ont adopté un double standard

Il n’est pas rare, cependant, que les personnes qui se présentent aux élections aient un passé compliqué. Et en théorie, quelqu’un pourrait être un sénateur efficace tout en remettant en question, comme Walker, la théorie de l’évolution : « À une certaine époque, la science a dit que l’homme venait des singes, n’est-ce pas ? a-t-il demandé en mars. « Si c’est vrai, pourquoi y a-t-il encore des singes ? Pensez-y.” Ou même pendant que, comme il l’a fait il y a deux ans, en offrant l’idée qu’il existait une «brume sèche» qui «tuera n’importe quel Covid sur votre corps» dont «ils ne veulent pas parler».

Le problème avec Walker est à quel point il est manifestement inapte à une fonction publique en dehors de tout cela.

Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait voté pour le projet de loi bipartisan sur les infrastructures du président Biden, Walker a objecté qu’il était “totalement injuste” de s’attendre à ce qu’il réponde à la question parce qu’il n’avait pas encore vu “tous les faits”, ignorant apparemment que l’on s’attendrait à ce qu’il le fasse. se sont fait une opinion via, eh bien, en suivant l’actualité. Interrogé, le jour du massacre d’Uvalde, sur sa position sur les nouvelles lois sur les armes à feu, Walker ne semblait pas clair sur le fait que les candidats devaient au moins simuler une familiarité de base avec les problèmes, répondre“Ce que j’aime faire, c’est le voir et tout et tout.”

Quelques jours plus tard, sur Fox News, il est entré un peu plus dans les détails dans une bouillabaisse verbale qui a presque atteint le niveau de l’art de la performance, en disant:

Vous savez, Caïn a tué Abel. Vous savez, et c’est un problème que nous avons. Et j’ai dit, ce que nous devons faire, c’est examiner comment nous pouvons arrêter ces choses. Vous savez, vous avez parlé de faire de la désinformation, qu’en est-il d’avoir un département qui peut regarder les jeunes hommes qui regardent les femmes, qui regarde leurs réseaux sociaux ? Qu’en est-il de faire cela, d’examiner des choses comme ça, et nous pouvons arrêter cela de cette façon ?

Ce n’est pas une simple question de dextérité verbale. Ce n’est pas seulement un néophyte politique qui a le pied marin en tant qu’orateur public – ces derniers mois, nous avons vu Eric Adams, le maire de New York, passer par là. Walker n’est pas seulement sujet aux gaffes, comme Biden l’a été tout au long de sa carrière. Ce n’est pas quelqu’un de sous-qualifié et de virevoltant, comme l’ancienne gouverneure et actuelle candidate au Congrès Sarah Palin, qui donne toujours l’impression de quelqu’un qui aurait pu apprendre sur le tas. Walker ne semble pas avoir la moindre idée ou intérêt pour les affaires d’État, et donne de précieuses petites indications que cela changerait.

C’est là que je suis censé écrire quelque chose comme, “Walker fait ressembler Donald Trump à Benjamin Disraeli en comparaison.” Mais c’est plus que Trump, qui a approuvé Walker, est à peu près aussi désemparé. Les discours de Trump sont captivants – du moins pour ses fidèles – et certainement plus pratiqués, mais étant donné que nous avons récemment vu ce qui se passe lorsqu’une personne qui perdrait une dispute avec un nuage est placée dans une position de grave responsabilité, c’est plutôt pénible à voir Les républicains le font maintenant avec Walker.