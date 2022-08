Avis | Lors des élections au Kenya, les jeunes électeurs ne se présentent pas, et qui peut les blâmer ?

En surface, les deux candidats semblent assez différents. M. Ruto s’est qualifié d ‘«arnaqueur», partageant des histoires sur la façon dont il vendait du poulet au bord de la route avant son ascension dans les rangs pour devenir homme d’affaires et leader politique – une histoire qui lui a valu le soutien des membres de la classe ouvrière, malgré les allégations. de corruption. M. Odinga, en revanche, est une royauté politique. Il s’agit de sa cinquième tentative pour remporter la présidence, et ses années d’expérience et d’exposition lui ont valu une sorte de star que peu peuvent égaler.

Mais les différences masquent les similitudes sous-jacentes. M. Ruto, le nouveau candidat, est vice-président depuis près d’une décennie. M. Odinga est non seulement le chef de file de l’opposition le plus célèbre du pays, mais il a également été soutenu par l’actuel président. Les deux candidats professent – souvent lorsqu’ils s’adressent avec animation à la foule – se soucier profondément de l’électorat et de ses problèmes. Pourtant, aux yeux de nombreux jeunes électeurs, les deux appartiennent au même système défectueux. Ils ne croient pas que l’un ou l’autre pourrait sérieusement changer les choses pour le mieux.

Avec raison. Dans les dizaines de conversations que j’ai eues avec de jeunes Kényans, un refrain revenait sans cesse : les politiciens ne pensent qu’à eux-mêmes, pas au pays. À leur avis, l’intérêt personnel et l’avancement financier sont les raisons pour lesquelles les politiciens cherchent à se faire élire. Il y a quelque chose, certainement. Le pays se classe régulièrement mal dans les scores de corruption, et les deux principaux partis comptent dans leurs rangs des membres accusés de corruption et de corruption. Les candidats aiment parler de la lutte contre la corruption : M. Ruto a déclaré qu’il s’attaquerait au problème « avec fermeté et détermination », et M. Odinga a qualifié la corruption de «quatre ennemis” du pays. Mais étant donné leur tolérance aux comportements douteux, ces promesses tombent à plat.

Le Kenya peut difficilement se permettre un tel leadership égoïste. Certaines parties du pays connaissent ce que les Nations Unies ont décrit comme “la pire sécheresse en 40 ans” dans la Corne de l’Afrique, avec quelque 4,1 millions de personnes au Kenya souffrant d’une grave insécurité alimentaire. Le coût de la nourriture et du carburant, grâce à la pandémie de Covid-19 et à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a fortement augmenté. Si cela ne suffisait pas, le pays – en partie à cause de la frénésie d’emprunts du gouvernement au cours de la dernière décennie – est lourdement endetté et l’inflation est à son plus haut niveau depuis cinq ans. Mais en réponse à cette situation troublante, les candidats n’ont guère offert plus que des chamailleries et des vantardises.