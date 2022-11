Avis | L’orateur le plus éloquent du sommet sur le climat est Alaa Abd El Fattah

Mardi, après la première conférence de presse de Sanaa à Charm el-Cheikh, un député d’un parti étroitement lié au président el-Sisi l’a confrontée, l’accusant d’« inciter les gouvernements étrangers » à faire pression sur l’Égypte. Il a nié que son frère était un prisonnier politique, a contrecarré sa tentative de traduire ses propos et a dû être escorté par la sécurité de l’ONU. Sanaa est sortie de la salle de conférence pour ce qu’un journaliste du Washington Post décrit comme “le plus grand groupe de presse que j’ai vu de loin à la COP27”.

Même avant le sommet, la répression bien documentée de l’Égypte a soulevé des questions de greenwashing parmi les militants. Greta Thunberg a refusé d’y assister. Mais des personnalités clés de la société civile égyptienne ont insisté pour que les groupes et les militants de la justice climatique soient présents, car cela pourrait être l’occasion pour eux et pour d’autres voix marginalisées de réintégrer le récit.

Et c’est. Mardi encore, lors d’un événement organisé par Amnesty International et Human Rights Watch, Hossam Bahgat, directeur exécutif d’un important groupe égyptien de défense des droits humains, a expliqué à quel point le travail pour la justice climatique était devenu presque impossible. Les communautés les plus vulnérables à la dépossession par les dommages environnementaux en Égypte sont incapables de s’organiser et ont peur de s’exprimer parce que le travail pour les droits est criminalisé. M. Bahgat est interdit de voyages internationaux depuis près de sept ans. Il y a deux ans, les forces de sécurité égyptiennes ont arrêté trois des plus hauts responsables de son organisation.

Il aurait été impossible que cet événement ait lieu au Caire et que des personnes qui ont fait un travail critique en matière de droits de l’homme et de politique dans des conditions épuisantes en parlent en personne, en public, dans le cadre d’une conversation mondiale.

La décision radicale d’Alaa d’arrêter de boire de l’eau lorsque des diplomates, des journalistes, des politiciens, des universitaires et des militants sont arrivés à Charm el-Cheikh galvanise tout cela. Les participants internationaux du gouvernement et de la base se sont prononcés en sa faveur lors du sommet sur le climat. La solidarité a afflué de partout : des gens en Égypte, à New York, en Palestine et dans le monde entier écrivent, protestent, lisent son travail et font des grèves de la faim en solidarité avec lui.

En raison de son militantisme et de ses écrits prolifiques, et en raison de la durée de son séjour en prison, Alaa est devenu un symbole de la révolution de 2011, que M. el-Sissi, arrivé au pouvoir à la suite d’un coup d’État en 2013, a tenté de difficile à effacer et à empêcher de se reproduire.

Et pourtant, il semble que M. el-Sisi et son État de sécurité ne puissent empêcher les gens d’embrasser un nouvel esprit de solidarité et des appels à la justice, qui se répercutent tout au long du sommet sur le climat. Alaa en est à son sixième jour de refus d’eau, après plus de sept mois sans nourriture. En réponse aux pressions sur son cas, le gouvernement égyptien a demandé les gens à ne pas se laisser distraire, à se concentrer sur les questions climatiques.