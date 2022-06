Avis | Liz Cheney ne tolérera pas les mensonges de Trump

Mais cela n’enlève rien à la justesse de ce qu’elle fait. Cela ne compromet pas non plus son indépendance d’esprit inhabituelle. À savoir : elle n’est pas seulement isolée au sein du Parti républicain. Elle ne ressemble pas non plus à de nombreux autres Never Trumpers, dont la révulsion face à l’ancien président des républicains les a amenés à insulter et à attaquer le parti sur toutes sortes de fronts et à les transformer en démocrates provisoires et situationnels. Cheney, en revanche, vote avec le parti, tenant fermement et fièrement sa bonne foi conservatrice.

Ne me le prenez pas. Prenez-le de la représentante Marjorie Taylor Greene, la wackadoodle républicaine de Géorgie. « Permettez-moi de rappeler à tout le monde, alors que les démocrates sont dupés par Liz Cheney en ce moment, ils devraient se rappeler qu’elle n’est pas démocrate », a déclaré Greene en janvier sur le podcast « War Room » de Steve Bannon. « En fait, elle a un dossier de vote très conservateur – plus conservateur que certains de mes collègues républicains. »

Greene a été incitée par des informations selon lesquelles les démocrates du Wyoming pourraient passer à la primaire républicaine pour soutenir Cheney, et elle a ajouté: « Démocrates, alors que vous pensez que c’est amusant parce que Liz Cheney se moque totalement de Trump et essaie de faire tout ce qu’elle peut pour nous détruire et Trump et Ivanka maintenant et tous ces gens, vous vous faites avoir. Donc, pendant que vous allez voter pour elle à la primaire républicaine du Wyoming, vous votez pour un serpent qui va vous mordre aussi.

Quel venin ! Et une telle couchette, dans la mesure où Cheney est ouvertement en désaccord avec les démocrates sur les réformes radicales du vote, est en désaccord avec les démocrates sur la taille du programme Build Back Better de Biden, est en désaccord avec les démocrates sur l’avortement. Elle n’a fait qu’une cause limitée avec eux. Elle est claire à ce sujet – et à propos de sa passion pour cette cause, qui est de tenir Trump responsable une fois pour toutes.

Je dirais que c’est une femme sans pays, sauf qu’elle a ce pays – notre pays – au premier plan dans ses pensées. Elle sait ce qui le rend spécial, et elle reconnaît ce que ses collègues républicains au Congrès choisissent d’ignorer, à savoir que « l’obligation sacrée de défendre le transfert pacifique du pouvoir a été honorée par tous les présidents américains – sauf un », comme elle l’a observé quand elle a reçu un prix Profile in Courage 2022 de la John F. Kennedy Library Foundation à Boston en avril.

« La question pour chacun de nous est, en cette période d’épreuves, allons-nous faire notre devoir? » dit-elle, articulant les enjeux d’une manière précise et irréfutable qui résistera sûrement à l’épreuve du temps. « Ou allons-nous détourner le regard du danger, ignorer la menace, embrasser les mensonges ?