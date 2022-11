Avis | L’Israël que nous connaissions a disparu

“Ce que nous voyons est un changement dans la droite belliciste d’une identité politique construite sur la focalisation sur ‘l’ennemi extérieur’ – les Palestiniens – à ‘l’ennemi intérieur’ – les Arabes israéliens”, a déclaré Halbertal.

La coalition de Netanyahu a également attaqué les institutions indépendantes vitales qui sous-tendent la démocratie israélienne et sont responsables, entre autres, de la protection des droits des minorités. C’est-à-dire le système judiciaire inférieur, les médias et, surtout, la Cour suprême, que Netanyahu et ses alliés veulent placer sous le contrôle politique de la droite, “précisément pour qu’ils ne protègent pas les droits des minorités” avec la vigueur et la portée qu’ils ont, a déclaré Halbertal.

En même temps, non seulement cette élection est une lutte pour l’avenir d’Israël, a-t-il dit, mais aussi « pour l’avenir de Judaïsme en Israël. La Torah représente l’égalité de tous les peuples et la notion que nous sommes tous créés à l’image de Dieu. Les Israéliens de tous les peuples doivent respecter les droits des minorités parce que nous, en tant que Juifs, savons ce que c’est que d’être une minorité » – avec et sans droits. « Il s’agit d’une philosophie juive profonde », a ajouté Halbertal, « et elle est maintenant contestée depuis l’intérieur même d’Israël. Mais, lorsque vous avez ces menaces de sécurité viscérales dans la rue tous les jours, il devient beaucoup plus facile pour ces idéologies laides de s’ancrer.

Cela va avoir un effet profond sur les relations américano-israéliennes. Mais ne me croyez pas sur parole. Le 1er octobre, Axios a publié un article citant des sources selon lesquelles le sénateur Bob Menendez, le démocrate du New Jersey qui dirige la commission des relations étrangères, a déclaré à Netanyahu lors d’un voyage en Israël en septembre. Selon une source, le sénateur a averti que si Netanyahu formait un gouvernement après les élections du 1er novembre comprenant des extrémistes de droite, cela pourrait « sérieusement éroder le soutien bipartite à Washington ».

C’est maintenant sur le point d’arriver.

J’ai fait des reportages depuis Israël pour ce journal pendant près de 40 ans, voyageant souvent avec mon cher ami Nahum Barnea, l’un des journalistes les plus respectés, sobres, équilibrés et prudents du pays. L’entendre me dire il y a quelques minutes au téléphone que “nous avons maintenant un autre type d’Israël” me dit que nous entrons vraiment dans un tunnel sombre.