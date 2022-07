Avis | L’inflation est mauvaise, mais le chômage est bien pire

Comparez cela avec les dommages évidents causés par un chômage élevé. C’est la différence entre un chèque de paie qui ne peut pas être étiré aussi loin et un chèque de paie qui ne vient plus. Il est vrai que l’inflation affecte chaque acheteur, tandis que le chômage n’affecte directement que les personnes qui perdent leur travail. Mais le taux de chômage élevé nuit également aux nouveaux diplômés qui ne peuvent pas obtenir leur premier emploi, fait baisser les gains salariaux et effraie les travailleurs, qui craignent d’être les prochains licenciés. “Le chômage rend les gens incroyablement malheureux”, m’a dit Blanchflower.

“Cela m’a étonné que ce soit même une discussion”, m’a dit Claudia Sahm, fondatrice de Sahm Consulting et ancienne économiste de la Réserve fédérale. “Oui, une récession est pire que l’inflation.”

Elle a poursuivi: «Il y a un discours qui se construit, pas à la Fed mais parmi certains de mes pairs, selon lequel non seulement devrions-nous risquer une récession, nous devrions provoquer une récession. Ce serait imprudent. Ce serait sans cœur.

Une vieille blague dit : une récession, c’est quand votre voisin est sans travail ; une dépression, c’est quand vous êtes sans travail. L’idée, bien sûr, est que les gens sont égocentriques. En réalité, cependant, nous nous soucions de la hausse du taux de chômage, même si nos propres emplois sont sûrs. La première phrase de la « Théorie des sentiments moraux » d’Adam Smith le dit : « Aussi égoïste que puisse être l’homme, il y a évidemment dans sa nature certains principes qui l’intéressent à la fortune des autres et lui rendent leur bonheur nécessaire. , bien qu’il n’en tire rien, sauf le plaisir de le voir.

Le contre-argument est que les flammes de l’inflation doivent être éteintes immédiatement. L’économiste de Harvard Larry Summers, qui a déclaré que les États-Unis avaient besoin d’une période prolongée de chômage élevé pour maîtriser l’inflation, a déclaré à mon collègue Ezra Klein qu’il ne prenait aucun plaisir à cette prescription. “Je me suis lancé dans l’économie parce que je pense qu’en contrôlant les récessions et en prévenant les ralentissements, vous pourriez changer les moyens de subsistance de millions de familles”, a déclaré Summers. Mais, a-t-il ajouté, ne pas arrêter l’inflation maintenant pourrait causer des problèmes à l’avenir : “Ce qui nous importe, ce n’est pas seulement le niveau d’emploi cette année, mais le niveau d’emploi moyen sur les 10 prochaines années”.

L’argument de Summers est donc qu’en luttant contre l’inflation, la Fed combat également le chômage. Mais les économistes qui soulignent les dégâts d’un chômage élevé ne l’achètent pas. MacCulloch a déclaré qu’il était d’accord avec Summers que le gouvernement devrait essayer d’empêcher l’inflation de se déclencher. “Mais une fois que l’inflation est partie, comme c’est le cas aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande également, vous avez un problème, et le problème est de savoir comment le réduire sans trop de dégâts”, a-t-il déclaré.