Avis | L’inflation devrait faire de nous tous des végétariens

Le Lever Act est intervenu à un moment où le coût de la vie, y compris les prix des denrées alimentaires, avait augmenté de manière significative, d’environ un tiers entre 1897 et 1916. Les Américains auraient peut-être hésité face à la direction descendante de Hoover – il était parfois appelé le « dictateur de la nourriture ». – mais ils ont été, dans l’ensemble, convaincus de rejoindre la cause, notamment parce qu’ils étaient déjà bien versés dans la pratique de l’art de l’épargne en matière de nourriture. Le Dr Veit souligne les livres de recettes de l’époque qui faisaient la promotion des gâteaux sans œufs et des casseroles sans viande comme moyen d’économiser de l’argent. Il y avait « une énorme adhésion culturelle à l’idée que collectivement, nous pourrions faire de petits sacrifices – c’est ainsi que les gens voyaient l’abandon de la viande – et nous ferions des sacrifices au nom d’un plus grand bien, et nous ferions quelque chose ». Le Dr Veit me l’a dit.

Le climat et le monde changent. Quels défis l’avenir apportera-t-il et comment devrions-nous y répondre ?

Le livre de 1971 de Frances Moore Lappé « Diet for a Small Planet » a contribué à faire de la nourriture un élément clé de la contre-culture. Lappé a plaidé pour la réorientation des aliments cultivés pour soutenir la production de viande afin de nourrir directement les personnes confrontées à l’insécurité alimentaire et à la faim. Son travail a eu des implications durables pour le régime alimentaire américain, tout comme les livres de cuisine végétarienne des années 1970. L’un de ces livres de cuisine, « Le régime naturel de Dick Gregory pour les gens qui mangent », a contribué à inspirer un mouvement de végétaliens et végétariens noirs à la recherche d’une meilleure santé et d’une libération du régime américain standard.

Au cours de cette décennie, les Américains ont réagi à la hausse de l’inflation et à la stagnation des salaires en formant des clubs d’achat de nourriture, obtenant leurs produits d’épicerie au prix de gros. Alors que la viande faisait partie du forfait pour beaucoup, c’était souvent un ajout; les céréales, les légumineuses, les fruits et les légumes étaient généralement au centre des préoccupations. Ce qui a commencé comme un moyen pragmatique pour les pauvres et la classe ouvrière d’acheter collectivement de la nourriture et d’économiser de l’argent a inspiré un refus contre-culturel du capitalisme qui allait finalement devenir un mouvement de la classe moyenne.

Même des personnalités publiques se sont impliquées : en 1977, la femme du nouveau vice-président, Joan Mondale, a déclaré aux journalistes qu’elle espérait continuer à participer à la coopérative alimentaire de 16 familles qu’elle avait organisée dans son quartier de Washington deux ans plus tôt.

Les journaux et les stations de télévision ont commencé à faire des reportages sur les coopératives. Alors que les comptes les traitaient souvent comme des curiosités, les coopératives étaient souvent considérées comme « en valant la peine pour les économies », a déclaré Jonathan Kauffman, auteur de « Hippie Food ». « Les coopératives alimentaires sont alors également devenues ce mécanisme de politisation, en quelque sorte de diffusion du message que la contre-culture s’était développée autour de la nourriture. »

Jusque dans les années 1970, le nombre de végétariens américains était négligeable. Avec la propagation de nouvelles attitudes envers la nourriture, ce chiffre est passé à 6% en 1999, mais est ensuite resté là, avec une enquête Gallup de 2018 révélant que 5% des adultes américains étaient végétariens. Avec la montée du bien-être des étiquettes comme «biologique» et «naturel» et des marchés fermiers qui promettent de la viande cultivée localement et élevée sans cruauté – ainsi qu’une nouvelle génération plus sophistiquée de substituts de viande – le message est maintenant moins de s’abstenir complètement que de réduire notre consommation globale.

Il y a un conflit inhérent à demander aux gens de changer leurs habitudes les plus personnelles à cause du changement climatique alors que la politique gouvernementale impose peu de restrictions aux industries polluantes comme le pétrole, le gaz, le charbon et l’automobile. Pourtant, la réponse n’est pas l’un ou l’autre, c’est les deux et. La hausse des prix de toutes sortes de biens de consommation exerce une pression sur les Américains, mais nos dépenses alimentaires peuvent être modifiées plus facilement que ce que nous payons à la pompe à essence. Nous n’avons pas à devenir, du jour au lendemain, une nation de végétariens et de végétaliens, mais nous pourrions ajuster ce que nous mangeons pour sauver à la fois nos portefeuilles et notre planète.