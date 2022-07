Avis | L’inflation a révélé les profondeurs de notre crise d’abordabilité

Suivez des analyses comme celle-là et vous trouverez un éventail de mauvais acteurs, dépassant les lignes partisanes et professionnelles. Le logement est si difficile à construire dans les villes denses en grande partie parce que les gouvernements ont rendu la construction difficile. Ces gouvernements sont dirigés de manière disproportionnée par des démocrates. “Les endroits bleus ont choisi de rendre leur offre de logements inélastique – pour utiliser le langage économique – et les endroits rouges, dans l’ensemble, ont permis aux marchés du logement de continuer à fonctionner et à l’offre de réagir lorsqu’il y a une augmentation de la demande”, Jenny Schuetz, l’auteur de “Fixer-Upper : comment réparer les systèmes de logement cassés de l’Amérique”, m’a dit.

Mais les prix des médicaments sont élevés parce que les républicains soutiennent les protections étendues des brevets, mais ne laisseront pas le gouvernement utiliser son pouvoir d’achat pour négocier les prix, ce qui est la façon dont pratiquement toutes les autres nations riches réduisent les coûts. Nous accordons des monopoles d’un côté et refusons d’utiliser le pouvoir d’achat de l’autre. Le programme Warp Speed ​​pour le développement de vaccins était un exemple de la façon dont cela pouvait être fait autrement : le gouvernement s’est fait l’acheteur des vaccins, puis les a distribués librement. Et qu’en est-il de la concurrence publique pour les produits non brevetés ? Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, vient annoncé l’État a mis de côté 100 millions de dollars pour commencer à fabriquer sa propre insuline à faible coût. Si cela fonctionne, cela pourrait devenir un modèle national.

Ailleurs, ce sont les lobbies professionnels qui sont coupables. L’Amérique compte trop peu de médecins, en particulier de médecins de soins primaires, ce qui entraîne des prix plus élevés et des temps d’attente plus longs. Une grande partie de la raison est que les groupes commerciaux représentant les médecins ont fait pression pour restreindre l’offre, en plafonnant le nombre que nous formons, en érigeant des obstacles pour laisser les infirmières praticiennes assumer davantage de tâches de soins primaires et en bloquant les efforts pour permettre aux médecins formés en haute performance systèmes à l’étranger de pouvoir pratiquer ici.

Cela aussi a été un bugaboo de longue date de Baker. Nous pourrions atténuer rapidement les pénuries de médecins en permettant aux médecins européens de venir ici librement et d’exercer facilement. À plus long terme, nous pourrions ouvrir davantage d’écoles de médecine, faciliter la télésanté et élargir la liberté des infirmières praticiennes de pratiquer de manière autonome.

Il existe également une gamme de tarifs que l’administration Biden pourrait lever si elle voulait réduire rapidement au moins certains prix. Certains de ces tarifs, comme ceux sur le bois canadien, visent à protéger les industries américaines. D’autres, comme les tarifs que Donald Trump a imposés à la Chine et que le président Biden n’a rien fait pour inverser, sont des outils de politique étrangère. Mais si les prix élevés sont le problème, alors peut-être que de nouvelles priorités devraient être fixées. Une analyse du Peterson Institute for International Economics a révélé qu’un programme de libéralisation des échanges important mais plausible pourrait réduire les coûts de 797 dollars par ménage et par an.

Les crises d’inflation aux États-Unis ont tendance à être provoquées, ou gravement aggravées, par notre exposition aux États pétroliers. C’est vrai pour l’embargo de l’OPEP des années 70 et ce que l’administration Biden aime appeler “la hausse des prix de Poutine” de 2022. Comme Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics, c’est noté, la flambée des prix du carburant a représenté plus de la moitié de l’inflation de juin. Cela va probablement s’atténuer. Mais un monde où la majeure partie de l’électricité américaine serait générée par l’éolien, le solaire, le nucléaire et la géothermie est un monde où nous dépendrions beaucoup moins des fluctuations du marché mondial de l’énergie. (Et bien qu’il semble presque ridicule d’avoir à dire cela, un monde de crise climatique incontrôlée ne sera pas non plus bon pour les prix ; il n’y a pas de fin de bonnes raisons de décarboner.)