Avis | L’inaction face au changement climatique au Congrès a des coûts élevés

Dans ce contexte, l’échec d’un président démocrate à obtenir une législation climatique significative d’un Congrès sous contrôle démocrate unifié, même après être entré en fonction sur un langage emprunté au Green New Deal et avoir déclaré que le réchauffement était une menace existentielle de premier ordre – ce n’est pas va bien jouer à l’étranger.

Mais si vous cherchez une raison d’être serein quant à la future décarbonisation, plissez les yeux et considérez ceci…

Lorsque Joe Biden parle de réduire de moitié les émissions ou que Jesse Jenkins calcule à quelle distance de cette promesse ses politiques nous mèneront, ils n’utilisent pas de référence d’émissions en 2022, lorsqu’une version de Build Back Better pourrait (en théorie) être promulguée ; ou en 2020, lorsque Biden a été élu sur une plateforme promettant une action climatique de la taille du FDR ; ou en 2016, lors de la ratification de l’accord de Paris. La référence est 2005, et en fait, à en juger par rapport à cette référence, le pays a déjà réduit ses émissions d’environ 20 %, croyez-le ou non.

En fait, les émissions américaines ont chuté plus rapidement depuis l’élection de Barack Obama qu’il ne le pensait si le pays adoptait une législation de plafonnement et d’échange en 2010. Ce projet de loi, et toute son approche du problème du carbone, ont notoirement échoué. Et rien ne l’a remplacé, sur le plan législatif, laissant Obama – qui était entré dans la course en pensant que le changement climatique pourrait être sa priorité absolue et qui a déclaré que sa nomination resterait dans les mémoires comme «le moment où la montée des océans a commencé à ralentir et notre planète a commencé à guérir »- avec seulement les outils limités de l’action exécutive à utiliser. Et, surtout, les vents favorables des changements du secteur privé à exploiter.

Il y a probablement encore des gains à tirer de cet élan du secteur privé, compte tenu de la récente baisse remarquable du coût des énergies renouvelables – jusqu’à 90% de baisse des coûts pour le solaire et presque autant pour l’éolien en une décennie seulement. Mais Jenkins et son équipe ont déjà pris en compte ces gains dans leur analyse. Et, à leur avis, les gains sont faibles – ils estiment à 500 millions de tonnes de réductions supplémentaires, soit environ 5 % du total actuel.

Peut-être que le nombre réel sera plus élevé et que davantage de gains pourront être réalisés pendant que la législature reste inactive. Mais ce serait plus ou moins l’expérience que nous mènerions : que le pays puisse gérer une décarbonation rapide sans l’aide d’une nouvelle loi fédérale (et avec une Cour suprême très sceptique dans les coulisses). Ces vents favorables du marché sont encore relativement forts, de sorte que le pays est susceptible de continuer à avancer dans la bonne direction, au moins, mais beaucoup plus lentement que ce ne serait idéal – et beaucoup plus lentement que quiconque rêvant d’une action climatique majeure avant les mi-parcours compterait comme un succès.

Donc, si toutes ces consolations ressemblent à de la bouillie légère pour vous, eh bien, c’est bien. Ils me ressemblent aussi.

David Wallace-Wells (@dwallacewells), écrivain pour Opinion et chroniqueur pour le New York Times Magazine, est l’auteur de “The Uninhabitable Earth”.