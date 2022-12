Avis | L’idéal de la démocratie dans un État juif est en danger

Comme Thomas L. Friedman, un chroniqueur du Times qui a suivi de près les affaires israéliennes pendant quatre décennies, l’a écrit peu de temps après la publication des résultats des élections : « Nous entrons vraiment dans un tunnel sombre. Alors que M. Netanyahu dans le passé a utilisé « l’énergie de cette circonscription israélienne illibérale pour gagner le pouvoir », a écrit M. Friedman, jusqu’à présent, il ne leur avait jamais donné ce genre d’autorité ministérielle sur les portefeuilles critiques de la défense et de l’économie.

Ce n’est pas simplement un virage décevant chez un vieil allié. La relation entre Israël et les États-Unis a longtemps transcendé les définitions traditionnelles d’une alliance militaire ou d’une amitié diplomatique. Un corps de valeurs profondément partagées a forgé des liens puissants et complexes. Un engagement envers Israël, à la fois dans sa sécurité et dans son traitement par le monde, a été un principe incontesté de la politique étrangère et intérieure américaine pendant des décennies, même lorsque M. Netanyahu a ouvertement défié Barack Obama ou embrassé Donald Trump. Comme M. Blinken l’a dit dans son discours, les États-Unis tiendront Israël “aux normes mutuelles que nous avons établies dans nos relations au cours des sept dernières décennies”.

Israël s’est progressivement déplacé vers la droite ces dernières années. Cela est dû en partie à de véritables préoccupations concernant la criminalité et la sécurité, en particulier après les violences entre Arabes et Juifs israéliens l’année dernière. De nombreux Israéliens expriment également la crainte que le processus de paix n’ait échoué en raison d’un manque d’intérêt pour la paix parmi les dirigeants palestiniens, une crainte accrue par le contrôle du Hamas à Gaza depuis 2007 et le sentiment que l’emprise de Mahmoud Abbas sur l’Autorité palestinienne touche à sa fin sans un plan de relève clair.

Le changement démographique en Israël a également modifié la politique du pays. Les familles religieuses en Israël ont tendance à avoir des familles nombreuses et à voter avec la droite. Une analyse récente de l’Israel Democracy Institute a révélé qu’environ 60 % des Israéliens juifs s’identifient aujourd’hui comme étant de droite ; chez les personnes âgées de 18 à 24 ans, le nombre s’élève à 70 %. Lors des élections du 1er novembre, l’ancien parti travailliste, autrefois le visage libéral des fondateurs d’Israël, n’a remporté que quatre sièges, et le Meretz de gauche n’en a remporté aucun.

Les forces modératrices de la politique et de la société civile israéliennes prévoient déjà une résistance énergique à une législation qui limiterait les pouvoirs de la Cour suprême israélienne ou les droits de la minorité arabe ou de la communauté LGBTQ. Ils méritent le soutien du public américain et de l’administration Biden.

Quelles que soient les contours du nouveau gouvernement israélien, les États-Unis continueront à être engagés avec lui sur de nombreuses questions d’intérêt commun. Les négociations sur un nouvel accord nucléaire avec l’Iran sont presque mortes, une situation qui constitue une menace pour la sécurité dans toute la région. Les Accords d’Abraham, bien qu’ils ne remplacent pas la paix avec les Palestiniens, ont normalisé les relations entre Israël et plusieurs nations arabes. C’est un progrès bienvenu, et les États-Unis pourraient jouer un rôle important en aidant à les étendre à d’autres pays, comme l’Arabie saoudite.

Alors que les négociations palestino-israéliennes sont depuis longtemps moribondes, le principe de parvenir un jour à deux États reste le fondement de la coopération américano-israélienne. Les espoirs d’un État palestinien se sont estompés sous la pression combinée de la résistance israélienne et de la corruption, de l’incompétence et des divisions internes palestiniennes. Tout ce qui sape les idéaux démocratiques d’Israël – que ce soit l’annexion pure et simple des colonies juives ou la légalisation des colonies et des avant-postes illégaux – saperait la possibilité d’une solution à deux États.