Avis | L’IA changera l’éducation. Ne laissez pas cela aggraver les inégalités.

Une façon a été de changer leur façon d’enseigner. Plutôt que d’écouter un cours magistral en classe puis de rentrer chez eux pour faire des recherches et rédiger un essai, les étudiants écoutent des cours enregistrés et font des recherches à la maison, puis rédigent des essais en classe, sous supervision, voire en collaboration avec des pairs et des enseignants. Cette approche s’appelle retourner la classe.

Dans les classes inversées, les élèves n’utiliseraient pas ChatGPT pour évoquer tout un essai. Au lieu de cela, ils l’utiliseraient comme un outil pour générer des blocs de construction d’essais examinés de manière critique. Ce serait similaire à la façon dont les étudiants des cours de mathématiques avancés sont autorisés à utiliser des calculatrices pour résoudre des équations complexes sans reproduire des étapes fastidieuses et préalablement maîtrisées.

Les enseignants pourraient assigner un sujet compliqué et permettre aux élèves d’utiliser ces outils dans le cadre de leur recherche. L’évaluation de la véracité et de la fiabilité de ces notes générées par l’IA et leur utilisation pour créer un essai se feraient en classe, avec les conseils et les instructions des enseignants. Le but serait d’augmenter la qualité et la complexité de l’argumentation.

Cela nécessiterait que davantage d’enseignants fournissent des commentaires détaillés. À moins que des ressources suffisantes ne soient fournies de manière équitable, l’adaptation à l’IA conversationnelle dans les classes inversées pourrait exacerber les inégalités.

Dans les écoles disposant de moins de ressources, certains élèves peuvent finir par rendre des essais produits par l’IA sans acquérir de compétences utiles ou sans vraiment savoir ce qu’ils ont écrit. “Pas la vérité mais seulement l’apparence de la vérité”, comme disait Platon.

Certains responsables scolaires peuvent traiter cela comme un problème de simple détection de plagiat et étendre l’utilisation de systèmes de surveillance draconiens. Pendant la pandémie, de nombreux étudiants ont été contraints de passer des tests ou de rédiger des essais sous le regard d’un système automatisé de suivi des yeux ou sur un ordinateur verrouillé pour éviter la tricherie.

Dans une course aux armements infructueuse contre l’IA conversationnelle, les logiciels de plagiat automatisés peuvent devenir suralimentés, rendant l’école plus punitive pour les élèves surveillés. Pire encore, de tels systèmes produiront inévitablement de fausses accusations, qui nuisent à la confiance et peuvent même entraver les perspectives d’étudiants prometteurs.