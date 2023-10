Bill Clinton a accueilli un sommet israélo-palestinien à Camp David en juillet 2000. À bien des égards, ce sommet était prématuré. Mais comme me l’a dit cette semaine le principal négociateur américain de l’époque, Dennis Ross, Barak dirigeait « le gouvernement le plus ouvert de l’histoire d’Israël » et Clinton a saisi l’occasion.

Le sommet n’a pas abouti à un accord et les ennemis de la paix ont riposté. Ariel Sharon a fait une promenade sur le mont du Temple – où se trouve Haram al-Sharif et où l’entrée des non-musulmans est restreinte – qui a provoqué la colère des Palestiniens. Les dirigeants palestiniens ont lancé la deuxième Intifada, faisant régner la terreur dans les rues israéliennes.

Pourtant, Clinton et les négociateurs ont persisté à tenir des réunions à Charm al-Cheikh. À la fin de l’année, Clinton a réuni les deux camps à la Maison Blanche. Lors de la réunion cruciale de décembre, il a lentement lu à haute voix le plan de paix qui allait devenir les paramètres Clinton. Il a exigé des sacrifices inconfortables de la part des deux parties, mais a donné à chaque partie ce dont les négociateurs américains estimaient avoir besoin.

Quelques jours plus tard, le cabinet israélien a voté en faveur du plan. Yasser Arafat a fait ce qu’il faisait habituellement. Il n’a jamais dit non, mais il n’a jamais dit oui. Les ambassadeurs saoudien et égyptien à Washington ont fortement fait pression sur lui pour qu’il accepte un accord, mais peut-être sentant la pression de chez lui ou sentant où se trouvait l’opinion publique palestinienne ou estimant que les dispositions pour les réfugiés étaient insuffisantes, Arafat a tergiversé. L’élan a été gaspillé. Juste avant que Clinton ne quitte ses fonctions, il a eu l’une de ses dernières conversations avec Arafat. Arafat lui a dit qu’il était un grand homme. Selon ses mémoires, Clinton a répondu : « Je ne suis pas un grand homme. Je suis un échec et vous en avez fait un.

L’absence de décision d’Arafat a encore plus discrédité le camp de la paix en Israël, suggérant que s’il n’acceptait pas cela, il n’accepterait jamais un règlement négocié. Sharon a remporté la victoire aux élections suivantes. Dans « The Missing Peace », l’histoire définitive de Ross sur cette période de 872 pages, Ross conclut qu’Arafat ne s’est jamais transformé d’un guérillero étranger en un genre de leader capable de former et de gouverner une nation. Les Palestiniens « ont sûrement été trahis dans le passé et ils ont sûrement souffert », a écrit Ross. « Mais ils ont aussi contribué à garantir leur statut de victimes. Ne jamais saisir les opportunités lorsqu’elles se présentent. Blâmer les autres pour leur situation difficile. Déclarant des défaites incontestables comme des victoires.