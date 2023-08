Avis | L’histoire d’Oppenheimer est un récit édifiant à l’ère de l’IA

L’histoire d’Oppenheimer dévoile la relation complexe entre l’humanité et la science, où le premier utilise la science comme un outil qui, malheureusement, est susceptible d’être utilisé à des fins ignobles. Dans le projet Manhattan, il y avait deux caractéristiques fatales de cette relation délicate.

Moralement en conflit, le «père de la bombe atomique» s’est ensuite imposé comme un fervent partisan de la maîtrise des armements nucléaires. Mais le plaidoyer d’Oppenheimer a jeté le doute sur son allégeance, conduisant à des accusations d’entretenir des sympathies communistes et entraînant la révocation de son habilitation de sécurité.

Hiroshima et Nagasaki

Le largage américain de bombes atomiques sur les villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki continue d’être profondément controversée en raison de la perte ahurissante de vies civiles et de la dévastation catastrophique infligée. Lorsque le président américain Harry S. Truman a félicité J. Robert Oppenheimer pour le succès du projet Manhattan, ce dernier aurait déclaré : « J’ai l’impression d’avoir du sang sur les mains.

Premièrement, alors que les humains ont historiquement détourné la science à diverses occasions, la bombe atomique présente un cas unique de rivalité entre États-nations pour produire une arme spécifique. Oppenheimer était dans une course contre l’Allemagne nazie pour développer la première bombe atomique.

Deuxièmement, alors que la mauvaise application scientifique a été préjudiciable à l’humanité, la bombe atomique est l’aboutissement inquiétant d’une telle utilisation abusive, incarnant une arme potentiellement apocalyptique qui a laissé à l’humanité un héritage troublant – un sentiment durable de vulnérabilité sous l’ombre d’un anéantissement total.

En proie à un conflit moral, Oppenheimer a cherché du réconfort dans la conviction que les conséquences déchirantes des attentats à la bombe au Japon serviraient de dissuasion contre l’utilisation future d’armes tout aussi dévastatrices. En effet, depuis Hiroshima et Nagasaki, une autre bombe nucléaire n’a jamais été utilisée.

Mais le principe de la destruction mutuelle assurée (MAD) n’a pas réussi à réduire prolifération; au lieu de cela, un nombre croissant de pays acquièrent des armes nucléaires pour renforcer leurs capacités de dissuasion. Par conséquent, les pays disposent toujours d’importants stocks nucléaires, capables de dévaster la planète plusieurs fois.

En outre, la doctrine MAD n’élimine pas le risque d’acteurs voyous et d’escalades involontaires pouvant aboutir à l’utilisation d’armes nucléaires. Par exemple, dans le contexte de la guerre en Ukraine, la Russie a ouvertement invoqué l’option nucléaire, soulignant le danger persistant posé par de tels scénarios.

Le risque nucléaire est aggravé par le spectre croissant des menaces liées à l’IA. Geoffrey Hinton, souvent surnommé « le parrain de l’IA », a averti que la capacité d’auto-apprentissage de l’IA générative dépasse les attentes et pourrait devenir une « menace existentielle » pour la civilisation humaine.

Pour certains, l’IA représente un équivalent moderne du moment Oppenheimer au 21e siècle – signifiant l’émergence d’une autre technologie potentiellement mortelle.

Semblable au projet Manhattan, le péril associé à l’IA est aggravé par la rivalité continue des grandes puissances. Les États-Unis et la Chine sont enfermés dans une intense guerre technologique . Pas plus tard que la semaine dernière, le président américain Joe Biden a publié un décret exécutif qui limite les investissements américains dans la haute technologie, visant spécifiquement à freiner les progrès de la Chine dans l’IA et d’autres domaines critiques.

Une conséquence de la rivalité toujours plus tendue entre les États-Unis et la Chine est la examen approfondi auxquelles sont confrontés les scientifiques américains d’origine chinoise. Cette résurgence de la suspicion a ravivé l’ombre de la guerre froide du maccarthysme qui hantait également Oppenheimer. En fait, ce courant de suspicion envers les scientifiques chinois est antérieur à la crise actuelle.

1 400 scientifiques chinois de souche basés aux États-Unis ont quitté les institutions américaines pour le continent

Il y a vingt ans, un scientifique taiwano-américain Wen Ho Lee au laboratoire national de Los Alamos – où se trouvait autrefois le projet Manhattan – a été accusé d’espionnage. Par la suite, dans le cadre d’une négociation de plaidoyer, les procureurs américains ont choisi de réduire les accusations initiales – totalisant 59 actes d’accusation – à un seul chef d’accusation de mauvaise gestion d’informations classifiées. L’affaire a été critiquée comme un exemple de dépassement du gouvernement, d’empiètement sur les libertés civiles et de profilage racial.

Très préoccupant, la concurrence américano-chinoise pour la domination de l’IA s’est maintenant étendue au domaine militaire. L’automatisation de certains aspects des systèmes d’armes nucléaires augmente le risque de conflit accidentel et introduit le danger de renoncer un jour à la surveillance humaine sur la conduite du système nucléaire piloté par l’IA.

Un assistant militaire transporte le « football nucléaire », qui contient des codes de lancement d’armes nucléaires, alors qu’il suit le président américain Joe Biden sur Marine One sur la pelouse sud de la Maison Blanche à Washington le 7 octobre 2022. Photo : Bloomberg

Au cœur de la doctrine MAD se trouve une hypothèse fondamentale : que les êtres humains agiront dans leur propre préservation, en évitant les actions qui pourraient entraîner leur propre anéantissement. Cependant, une question centrale se pose : peut-on attribuer le même principe à l’intelligence artificielle ? L’IA démontrera-t-elle son engagement à protéger l’humanité ?

La réalité est que, tout comme l’avènement de la bombe A a marqué la capacité de l’humanité à s’auto-infliger la dévastation, l’ère de l’IA signale le potentiel de l’intelligence artificielle à prendre le contrôle de notre destin, y compris l’autorité même de déterminer notre propre fin.

Alors que les nations se battent pour la suprématie de l’IA, qu’en est-il du coût de la destruction créative ?

Tout au long de l’histoire, la science a fidèlement servi de servante à l’humanité. Cependant, avec l’émergence de l’IA qui remodèle cette dynamique, la science pourrait ne plus être aussi soumise aux diktats de son créateur humain.

Au-delà du personnel, l’histoire d’Oppenheimer est aussi une tragédie pour l’humanité. Alimentée par l’inimitié entre les États-nations, la militarisation de la science a mis l’humanité en danger d’anéantissement nucléaire.

Aujourd’hui, la rivalité des grandes puissances pour la suprématie de l’IA exacerbe ce risque. À moins que les États-Unis et la Chine ne surmontent leur animosité mutuelle, des scénarios plus graves se profilent. La citation effrayante d’Oppenheimer tirée de la Bhagavad Gita – « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes » – pourrait revenir nous hanter, cette fois prononcée par une IA malveillante.

Peter TC Chang est directeur adjoint de l’Institut d’études chinoises, Université de Malaya, Kuala Lumpur, Malaisie