AVIS : L’exposition de voitures de concassage de chars à Chilliwack Fair est considérée comme “insensible” à la lumière de la guerre en Ukraine

La 150e Foire de Chilliwack a lieu ce week-end avec une vaste gamme d’événements et de divertissements allant des expositions agricoles traditionnelles et du rodéo au Chilliwack Model Railway Club à l’école de cirque de Vancouver et bien plus encore.

Une manifestation, cependant, cause une certaine détresse et pourrait être potentiellement bouleversante pour certaines personnes.

Dans le cadre des activités de plein air en cours, le Centre d’éducation militaire de Chilliwack (CMEC) doit exposer un certain nombre de véhicules militaires, y compris un char de travail.

“Découvrez les dégâts que ce char massif peut faire tout le week-end !” selon un article sur le site Web de la Foire. “Vous pourriez même avoir la chance d’y faire un tour.”

Lorsque Tamiko Charlton a vu sur la page Facebook de la Foire de Chilliwack une image d’un char militaire au-dessus de deux voitures, elle a dit que cela l’avait fait pleurer.

« La glorification de ce qu’un char peut faire à un véhicule civil m’a fait pleurer. Je ne peux pas croire de nos jours comment ils pourraient penser que c’est OK », a déclaré Charlton. La Progrès.

Charlton accueille trois jeunes Ukrainiens qui ont fui l’invasion russe pour venir travailler en Colombie-Britannique

Une vidéo largement visionnée sur YouTube de la guerre en Ukraine montre un véhicule ressemblant à un char, un système de missile sol-air en fait, roulant juste au-dessus d’une voiture avec quelqu’un à l’intérieur. (La vidéo montre ensuite que les gens sauvent la personne, qui a miraculeusement survécu.)

“Les chars ne sont pas censés écraser les véhicules civils”, a déclaré Charlton. “Peut-être des chars russes, mais pourquoi le glorifier ?”

Bradley Gionet, citoyen de Chilliwack, a également exprimé sa consternation face à la démonstration de chars sur les réseaux sociaux.

“En tant que communauté qui abrite des dizaines de personnes déplacées par la guerre contre l’Ukraine, ainsi que des réfugiés d’Afghanistan et de Syrie, c’est complètement désagréable et insensible”, a-t-il posté sur la page Facebook de la Foire de Chilliwack.

Quelqu’un de la foire a répondu : « Oui, la foire c’est avant tout de l’agriculture mais c’est aussi du divertissement et des activités familiales. Nous sommes toujours (à la recherche) d’idées amusantes et passionnantes, n’hésitez pas à nous envoyer un e-mail ou un DM avec des commentaires ou des suggestions.

D’autres commentateurs sur les réseaux sociaux ont déclaré qu’ils n’avaient pas de problème avec l’affichage prévu des chars.

Une personne a dit que les gens devraient se rappeler que Chilliwack n’est pas seulement bâtie sur ses racines agricoles, mais qu’elle a une longue histoire militaire avec la BFC Chilliwack.

D’autres sont d’accord.

« Quand j’étais enfant, la BFC Chilliwack était très impliquée à la fois dans la fête du Canada et la foire », a déclaré Rick Nicholas. “Je ne suis pas sûr de voir un problème ici.”

La BFC Chilliwack est fermée depuis longtemps, mais il y a toujours une petite présence militaire en ville. Il y a le CMEC et la Société historique de la BFC Chilliwack (CFBCHS) gère le Musée militaire de Chilliwak sur l’avenue Wellington.

Il ne fait aucun doute que Chilliwack possède à la fois une riche tradition agricole et une histoire militaire.

S’il n’y avait pas eu une photographie d’une grande pièce d’équipement militaire écrasant des véhicules civils, je ne pense pas que quiconque aurait eu un problème avec ce qui est prévu pour la foire.

Peu importe ce que les gens pensent de la démonstration de chars, la foire de Chilliwack a des tonnes de grandes choses prévues, des 4-H à la musique en passant par l’orpaillage.

Découvrez toute la gamme sur chilliwackfair.com.

Avez-vous quelque chose à ajouter à cette histoire, ou quelque chose d’autre que nous devrions rapporter ? E-mail:

[email protected]

@PeeJayAitch

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

chilliwackfoire d’automneptsdUkraine