AVIS: L’explication de BC Realtor sur la façon dont les augmentations de l’évaluation foncière n’affectent pas les impôts

“Je viens de regarder mon évaluation foncière et elle a augmenté, bien plus que ce que je pense être le coût de vente”, a écrit quelqu’un sur un groupe Facebook cette semaine. “Donc, je suppose que les impôts vont sauter de nouveau.”

Et quelqu’un d’autre :

« Pas question que ma maison ait augmenté de valeur de 70 000 $ au cours de la dernière année. Il s’agit d’une véritable ponction fiscale. »

Non. Et non.

Chaque année, lorsque les évaluations sont publiées, certaines personnes se plaignent du fait qu’il n’est pas juste de devoir payer plus d’impôts fonciers. Ensuite, je passe quelques jours à essayer d’expliquer que la valeur de la propriété n’a aucun effet sur les impôts fonciers, à moins que votre propriété n’augmente en valeur plus que l’augmentation moyenne.

L’année dernière, l’agent immobilier Kevin Schroeder a publié une vidéo Instagram expliquant comment les évaluations foncières affectent les impôts fonciers.

J’ai écrit une colonne à ce sujet il y a un an, et parce que c’est important et bien expliqué par Schroeder, une grande partie de ce qui suit est une version éditée de cette même colonne.

« Ne paniquez pas », dit-il. « Ce n’est pas parce que votre évaluation foncière a augmenté que cela signifie automatiquement que vos impôts augmenteront. Voici une brève explication sur la façon dont les taxes sont calculées.

Schroeder commence avec une petite municipalité fictive de la Colombie-Britannique avec un budget municipal de 65 000 $ et un rôle d’impôt foncier de 7 millions de dollars, pour faire simple. (Je sais, ce sont de très petits chiffres. Le garage de Chip Wilson ?)

La façon dont une municipalité détermine votre facture d’impôt foncier est d’utiliser un taux par mille, un chiffre qui représente le montant par tranche de 1 000 $ de la valeur imposable de la propriété. (“Mill” est dérivé du mot latin pour millième : millième.)

Ainsi, comme l’explique Schroeder, le taux par mille est calculé en divisant le budget par le rôle d’imposition et en multipliant par 1 000. Donc, dans le cas de notre petite ville, 65 000 divisé par 7 000 000 multiplié par 1 000, ce qui équivaut à 9,2857.

Si une maison dans ce village vaut 300 000 $, les taxes sont ce prix multiplié par 9,2857, divisé par 1 000, ce qui équivaut à 2 786 $.

Si, encore une fois, pour simplifier les chiffres, le rôle fiscal total de notre petite communauté augmentait de 10 p. 100 cette année, cela signifierait qu’il serait de 7,7 millions de dollars. Donc, si le budget de la ville reste le même (je sais, ce n’est jamais le cas mais ce n’est pas le but de ce calcul) à 65 000 $, alors nous faisons 65 000 divisé par 7 700 000 multiplié par 1 000, ce qui équivaut à 8,4415, notre nouveau taux par millième.

Si notre maison théorique a augmenté de ces 10 % exacts pour atteindre 330 000 $, alors nous avons 330 000 fois 8,4415 divisé par 1 000.

La réponse? Vous l’avez deviné, le même que l’année précédente : 2 786 $.

Chaque année depuis 2016, lorsque la valeur des propriétés a commencé à monter en flèche, et même avant cela, il y avait beaucoup d’incompréhension sur les réseaux sociaux sur la façon dont les impôts fonciers sont calculés. Espérons que cela aide à clarifier et ne brouille pas les pistes. Je veux dire, les maths sont difficiles.

Il y a aussi quelques mises en garde à tout cela.

Premièrement, la plupart des propriétés en Colombie-Britannique ont pris de la valeur. Dans l’exemple théorique de Schroeder, la maison individuelle a augmenté du montant exact de l’ensemble de la propriété.

Mais si la valeur de votre propriété augmentait d’un pourcentage supérieur à l’ensemble du rôle foncier, et même si votre mairie adoptait le même budget que l’année dernière, votre facture de taxe foncière augmenterait légèrement car la propriété a augmenté en valeur plus que l’ensemble de la ville. augmenter. Cependant, si sa valeur imposable diminuait par rapport à la moyenne, votre facture d’impôt diminuerait.

Et puis la mauvaise nouvelle. L’inflation et les modifications discrétionnaires du budget de la mairie signifient que la plupart des communautés sera voir une augmentation de la taxe foncière cette année de toute façon.

Schroeder peut être trouvé sur Instagram à @kevinschroederrealtor.

Avez-vous quelque chose à ajouter à cette histoire, ou quelque chose d’autre que nous devrions rapporter ? E-mail:

editor@theprogress.com

@PeeJayAitch

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BC OpinionsschilliwackTaxes foncières