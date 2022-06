Avis | L’expansion de la démocratie est ce qui fait l’affaire

Le glas des droits des minorités dans le Sud de l’après-guerre n’était pas la démocratie, la règle de la majorité ou l’égalité politique, mais une contre-révolution de la propriété et de la hiérarchie, dirigée par les restes de l’élite des planteurs. Il a fallu des décennies de violence et de fraude – y compris des assassinats, des massacres et des élections truquées – pour que l’opposition réactionnaire à la reconstruction réussisse.

Les États-Unis ont connu un sursaut de démocratisation au début du XXe siècle, notamment avec l’adoption du 19e amendement en 1920, qui accordait aux femmes (c’est-à-dire à celles qui pouvaient l’exercer) le droit de vote. Et le grand public a gagné encore plus d’influence grâce à des réformes telles que des élections révocatoires, des initiatives et des référendums. La menace immédiate pour les droits des minorités venait cependant des opposants à une société plus ouverte et démocratique. Et plutôt que de protéger ces minorités, les institutions contre-majoritaires tant vantées du système américain ont soit contrecarré les efforts pour les protéger (comme ce fut le cas avec les lois anti-lynchage), soit aidé les politiciens à les exclure (comme ce fut le cas avec la loi sur l’immigration de 1924).

Ce n’est qu’au prochain grand élan de démocratisation des années 1950 et 1960, avec le mouvement des droits civiques, que le système américain agira pour étendre toute protection sérieuse aux droits des minorités et autres groupes exclus ou marginalisés. Et il a fallu l’expansion des droits politiques et le triomphe de la règle de la majorité sur nos institutions contre-majoritaires – et le Sénat, en particulier – pour y parvenir.

La croyance persistante selon laquelle la règle de la majorité et la démocratisation menacent les droits des minorités se heurte à la simple réalité que, aux États-Unis du moins, les libertés fondamentales de tous les Américains se sont renforcées et plus sûres à mesure que les droits politiques se sont étendus d’une minorité étroite à une minorité pure et simple. majorité et que nos institutions sont devenues plus réceptives à cette majorité.

La capacité de l’Américain typique à exercer ses droits est plus grande aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a un siècle, et elle était plus grande il y a un siècle qu’elle ne l’était un siècle auparavant. Contrairement à la sagesse conventionnelle, les États-Unis sont devenus plus libres car ils sont devenus plus démocratiques. Et d’un autre côté, les libertés de tous les Américains ont été les plus vulnérables lorsque la démocratie et la règle de la majorité étaient les plus faibles.

Cela dit, il y a des minorités dont les intérêts sont lésés par la démocratie, la règle de la majorité et l’égalité politique. Mais ce ne sont pas des minorités comme on a tendance à les penser ; ce sont des élites. Les détenteurs de la richesse, les propriétaires du capital et les serviteurs de la hiérarchie sont une sorte de minorité. Et leurs « droits » — à dominer et à contrôler — sont menacés chaque fois que la majorité peut agir selon ses préférences.

De nombreux rédacteurs l’ont dit lors de l’élaboration de la Constitution, et le fait qu’il a fallu une guerre catastrophique et destructrice pour mettre fin à la protection juridique de la propriété humaine donne du crédit à l’idée que ce sont les « droits des minorités » en jeu lorsque la majorité règne. est sur la table.