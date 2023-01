Avis | L’exigence américaine de test Covid pour les Chinois est une farce

Certains experts en santé publique ont été rapide à appeler la nouvelle politique comme inutile pour lutter contre la propagation du coronavirus hautement contagieux. Le Premier ministre italien Giorgia Meloni, dont le pays a mis en place une exigence de test similaire, a appelé l’Union européenne à suivre l’exemple de l’Italie en adoptant la même politique, mais a été rejetée par la plupart des États membres pour des raisons d’inefficacité. En effet, sans tests universels, recherche de contacts et mandats de masquage, le renforcement sélectif par origine géographique ne réussit qu’à distinguer les voyageurs à prédominance chinoise et à raviver la haine anti-asiatique endémique. Au lieu d’une politique cohérente, des exigences similaires – en Amérique, mais aussi dans une poignée d’autres nations, comme l’Italie, l’Inde, le Japon et la Grande-Bretagne – ne sont rien de plus que la secousse violente et involontaire d’un muscle raciste géant.

Pendant la majeure partie de cette année, le récit dominant en Amérique a été que la pandémie est terminée et que Covid n’est plus un véritable danger. Le président Biden l’a dit lui-même, et seulement 12 % de tous les adultes aux États-Unis considèrent toujours le Covid-19 comme un risque grave pour la santé. Même au milieu de la «triple épidémie» hivernale, aucune mesure d’atténuation virale à l’échelle nationale n’a été prise, et les experts ridiculisent joyeusement le masquage comme un activisme marginal. Des rapports troublants faisant état de symptômes débilitants de longue durée de Covid et de multiples réinfections n’ont guère influencé la politique, mais dès que la Chine a rouvert au monde, l’administration s’est mobilisée. Le récit officiel cite la crainte qu’une flambée d’infections en Chine puisse engendrer une variante plus dangereuse, même si la toute nouvelle sous-variante d’omicron, XBB.1.5, avec des propriétés d’évasion immunitaire documentées, se propage rapidement aux États-Unis sans déclencher des mandats de masque à l’échelle nationale ou alarme.

Pourquoi l’administration traîne-t-elle les pieds sur XBB.1.5 mais traite la “variante chinoise” comme un fléau dangereux et instable qu’il faut empêcher d’envahir l’Amérique ? Cela fait écho à l’interdiction de voyager début 2020 pour les passagers en provenance de Chine, une décision politique raciste qui s’est concentrée sur la propagation du coronavirus en provenance de Chine tout en ignorant les voyageurs européens qui l’ont amené à New York.

En ne traitant que le Covid en provenance de Chine comme un véritable danger et les cas nationaux comme vraisemblablement plus bénins, le gouvernement américain approuve effectivement le trope séculaire des Asiatiques comme « l’autre malade » et l’idée que le coronavirus est, en fait, le « virus chinois ». .” Cela place les Asiatiques en Amérique une fois de plus dans le collimateur des boucs émissaires racistes. L’époque de la violence anti-asiatique exacerbée est à peine derrière nous, et je crains un retour des aînés vulnérables blessés en public, des insultes criées. Pas plus tard que l’année dernière, la loi Covid-19 sur les crimes haineux portant sur la violence anti-asiatique a été adoptée avec un rare soutien bipartite des deux chambres du Congrès. Même cette législation pourrait s’avérer être un geste vide maintenant que l’administration Biden crée des politiques qui promeuvent activement la xénophobie qu’elle prétend éradiquer.

Nous en savons beaucoup plus sur Covid qu’il y a trois ans, et il y a tellement de choses qui peuvent être faites pour réellement protéger les Américains contre les nouvelles souches. Le Dr Lucky Tran du Irving Medical Center de l’Université de Columbia m’a dit: «Si les États-Unis sont vraiment inquiets des variantes et de la propagation de Covid par le biais des voyages, ils devraient exiger des tests négatifs pour tous les voyageurs, peu importe d’où ils viennent, et rétablir le masque mandat pour les transports en commun.