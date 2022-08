Avis | L’exercice était le mécanisme d’adaptation parfait, jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas

L’équipage fait mal, de la morosité de l’entraînement à l’enfer lactique des régates. La première fois que mon entraîneur m’a donné, à moi et aux autres novices, un test d’ergothérapie, pour voir comment nous nous comportions sur un rameur, je me suis préparé à l’effort essoufflé et provoquant une perte de connaissance, puis j’ai tenu bon pendant que mes muscles affamés d’oxygène hurlaient . À chaque coup, je méditais sur tout ce que j’avais perdu et tirais plus fort. J’ai obtenu le meilleur score. Puis j’ai regardé autour de moi les recrues de l’école préparatoire et j’ai décidé que, dans un sport axé sur la souffrance, je pouvais endurer plus qu’eux.

J’ai couru des boucles autour de Fresh Pond le matin avant l’entraînement. Je me suis réveillé si mal que je pouvais à peine marcher. Je croyais avoir trouvé le remède à la dépression et aux traumatismes qui m’avaient tourmenté pendant des années : commencer à courir et ne pas s’arrêter. Et contrairement à la coupure, qui m’a fait gronder, mes efforts sportifs ont été récompensés. J’ai atteint les championnats NCAA Division One cette première année. Les entraîneurs m’ont félicité. Je marchais avec la confiance d’un sportif et j’étais fier de porter des débardeurs.

Les seules personnes qui étaient sceptiques étaient mes coéquipiers plus expérimentés : ils ont roulé des yeux à mes séances d’entraînement supplémentaires et m’ont averti que je me blesserais. Un an et demi après le début de ma carrière d’aviron, je leur ai donné raison. Après une séance d’ergothérapie particulièrement agressive, les muscles le long de ma colonne vertébrale palpitaient. J’ai pris trois ibuprofènes, appliqué du Baume du Tigre et je suis parti pour mon deuxième entraînement normalement prévu : une course de cinq milles suivie d’un cours de yoga. Le lendemain, je suis retourné à l’erg. Mon dos me faisait toujours mal.

Les entraîneurs, le médecin et l’entraîneur m’ont tous examiné, mais rien n’allait évidemment. Comme la plupart des blessures, celle-ci était due à une utilisation excessive. Le seul vrai traitement était le repos. Mais presque dès que je suis passé à des entraînements à faible impact, j’ai cessé de pouvoir dormir toute la nuit. Je me suis réveillé dans mon dortoir en panique à 2 heures du matin et je suis resté éveillé pendant des heures, en spirale. Mes membres étaient rouges et me démangeaient, et il semblait que le seul remède était de s’entraîner.