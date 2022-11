Avis | L’Europe s’engage envers l’Ukraine, pour l’instant

Mais cette guerre ne durera pas éternellement. Et c’est dans la paix, plutôt que dans les combats, que les tensions en Europe se préciseront.

Il y a trois camps distincts lorsqu’il s’agit de penser à la fin de cette guerre : les réalistes, les optimistes et les révisionnistes. Des représentants de chacun peuvent être trouvés parmi les politiciens et les électeurs dans presque tous les pays européens, mais ils ne sont pas également représentés partout : en Europe occidentale et méridionale, le débat est principalement entre réalistes et optimistes ; en Ukraine et dans certains pays d’Europe de l’Est, c’est entre optimistes et révisionnistes. La géographie et l’histoire expliquent le mieux les différences. Les Européens de l’Ouest craignent principalement la guerre nucléaire. Les Européens de l’Est craignent le retour de la sphère d’influence russe dans leur pays en cas de défaite de l’Ukraine.

Les soi-disant réalistes pensent que l’objectif de l’Europe devrait être que la Russie ne gagne pas, que l’Ukraine ne perde pas et que la guerre ne s’étende pas. Regardez les déclarations du président français Emmanuel Macron pour ce point de vue. Selon cette logique, l’Ukraine devrait être aidée à libérer le plus possible de son territoire mais une victoire ukrainienne doit avoir ses limites, car la recherche de cet objectif augmenterait considérablement le risque que la Russie utilise des armes nucléaires tactiques. La limite la plus évidente, il convient de le préciser, est que l’Ukraine n’aille pas jusqu’à tenter de reconquérir la Crimée, que la Russie a annexée en 2014.

Les réalistes considèrent à juste titre le conflit actuel comme plus dangereux que la confrontation soviéto-américaine pendant la guerre froide, car la guerre froide était un affrontement entre deux forces qui croyaient toutes deux que l’histoire était de leur côté. L’Occident est désormais confronté à un dirigeant à l’esprit apocalyptique, hanté par le spectre d’un monde sans la Russie.

Le deuxième camp est celui des optimistes. Ils voient la fin de la guerre non seulement comme une victoire ukrainienne, mais comme la fin de Vladimir Poutine. Ils soutiennent que la défaite militaire de la Russie et les effets continus des sanctions – qui ne feront que devenir plus dévastateurs – sont des signes clairs que le temps de mandat du président russe est limité, et ils soutiennent la réticence du président Volodymyr Zelensky à négocier avec M. Poutine. Les partisans de ce point de vue, y compris les Verts allemands et la plupart des Européens de l’Est, soutiennent que seul un soutien sans restriction à l’Ukraine peut parvenir à une paix durable. La Russie ne doit pas être simplement arrêtée, mais vaincue.