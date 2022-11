Avis | L’Europe de l’Est a été le creuset du football moderne. Maintenant, c’est un terrain vague.

Le Steaua représente un exemple extrême, mais la corruption, la désorganisation et la diminution des ressources rongent le football à l’Est. Même dans l’ex-Allemagne de l’Est, il y a une grande disparité avec l’Ouest. Lorsque l’Allemagne a remporté la Coupe du monde en 2014, son effectif ne comprenait qu’un seul joueur de l’Est. La Bundesliga, première ligue allemande, ne compte que deux clubs de l’Est, isolés chacun à leur manière des difficultés économiques de la région.

Pendant un temps, la Russie avait semblé le grand espoir. Le CSKA Moscou en 2005 et le Zénith Saint-Pétersbourg en 2008 ont remporté la Coupe UEFA (deuxième tournoi le plus prestigieux du football européen), tandis que l’équipe nationale, jouant un football passionnant, a atteint la demi-finale du Championnat d’Europe en 2008. Quand en 2011 Suleiman Kerimov, un allié de Vladimir Poutine, a acheté Anzhi, un club auparavant méconnu de la capitale du Daghestan, Makhachkala, et a signé des stars accrocheuses, la portée potentielle des oligarques russes sur le jeu est devenue claire.

Mais les règles du fair-play financier de l’UEFA, introduites cette année-là, limitaient le montant pouvant être investi. Certains ont quand même préféré investir à l’étranger, comme Roman Abramovich à Chelsea ou Dmitry Rybolovlev à Monaco. Cherchaient-ils à se faire connaître et à s’assurer ainsi une certaine protection contre les machinations du Kremlin ? Est-ce qu’ils liaient leurs actifs aux économies occidentales, gagnant un certain degré d’influence ? Cela reste incertain.

En tout cas, un effondrement du prix de la potasse a forcé M. Kerimov à réduire les budgets à Anzhi. Puis en 2014 est venue l’invasion russe de la Crimée et de certaines parties du Donbass. Même les sanctions limitées qui ont suivi ont eu un effet, en particulier sur le président de longue date du CSKA, qui a d’importants intérêts commerciaux en Ukraine. Les sanctions imposées après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en février ont effectivement mis fin aux investissements russes dans les clubs étrangers.

En Russie, les conséquences ont été profondes. Il y a eu un exode d’étrangers du championnat russe : les entraîneurs allemands du Lokomotiv Moscou et de Krasnodar, par exemple, ont démissionné presque immédiatement. Le pays est retranché, expulsé de la Coupe du monde et ses clubs suspendus des compétitions de l’UEFA. Peut-être que Gazprom, la société énergétique publique qui parrainait la Ligue des champions, investira plutôt ses ressources dans son pays. Pourtant, plus probablement, le football russe dépérira dans l’isolement.

Qui laisse quoi, exactement ? L’Ukraine, malgré l’invasion, était à un match des qualifications pour la Coupe du monde, et le redémarrage de sa ligue nationale en août, bien qu’avec des protocoles de raid aérien, a été fièrement présenté comme la preuve du retour à la normalité. De grands joueurs peuvent émerger n’importe où : l’un des plus brillants espoirs du football moderne est l’ailier géorgien de Naples, Khvicha Kvaratskhelia, 21 ans. Les Balkans et l’Ukraine continuent de produire des talents en masse : un rapport de l’Observatoire du football CIES a classé cette année les académies de cinq clubs d’Europe de l’Est parmi les huit meilleures d’Europe. Mais ils produisent essentiellement pour vendre à l’Occident.