Avis | L’Europe a tort de blâmer les États-Unis pour ses problèmes énergétiques

Enfin, les dirigeants européens craignent que la loi sur la réduction de l’inflation ne désavantage les entreprises européennes. Pour bénéficier des incitations fiscales, les produits énergétiques propres doivent souvent être fabriqués aux États-Unis ou, dans certains cas, dans des pays voisins ou alliés. Par exemple, la nouvelle loi sur le climat exige que les véhicules électriques soient assemblés en Amérique du Nord pour bénéficier des subventions et que leurs batteries soient fabriquées à partir d’un pourcentage croissant de composants extraits ou transformés aux États-Unis ou chez ses partenaires de libre-échange. L’Union européenne ne fait pas partie de ces partenaires.

Les Européens ont raison de s’inquiéter du protectionnisme. La politique industrielle est de retour à la mode, et la loi sur la réduction de l’inflation est la dernière mesure d’une tendance croissante visant à stimuler les industries nationales, à créer des emplois et à sécuriser les chaînes d’approvisionnement – ce que fait également le Green Deal européen. Le protectionnisme de la Chine et l’utilisation de ses industries à des fins d’influence géopolitique ont poussé les gouvernements occidentaux à privilégier le commerce avec des alliés – ce qu’on appelle l’étayage d’amis.

Pourtant, la crise énergétique actuelle en Europe n’a rien à voir avec les nouvelles subventions américaines aux énergies propres. De plus, les dispositions que les Européens trouvent répréhensibles sont loin d’être universelles ; par exemple, les véhicules utilitaires, tels que les camionnettes et les camions de livraison, n’ont pas de prescriptions nationales en matière de fabrication pour bénéficier de subventions. Pourtant, les responsables américains devraient utiliser leur pouvoir discrétionnaire dans l’application de la loi et dans les négociations commerciales pour atténuer les dommages potentiels à l’Europe et à d’autres alliés tels que la Corée du Sud et le Japon.

Avec une diplomatie commerciale habile, les nouvelles dispositions climatiques radicales de la loi sur la réduction de l’inflation devraient créer plus d’opportunités de coopération avec l’Union européenne qu’elles ne créent de risques pour les relations transatlantiques. Par exemple, les responsables américains et européens peuvent tirer parti d’une action climatique forte des deux côtés de l’Atlantique pour mettre en œuvre un accord récent visant à restreindre les importations d’acier et d’aluminium, notamment en provenance de Chine, qui ne respectent pas certaines normes d’émission et travailler ensemble pour créer des conditions commerciales préférentielles. pour les pays qui respectent ces normes ou imposent une taxe carbone sur les importations qui ne le font pas.

La diplomatie était en marche jeudi lors d’une rencontre entre le président Biden et M. Macron. Le président français a évoqué la nécessité de « resynchroniser » le partenariat économique de sa nation avec les États-Unis pour « réussir ensemble ». M. Biden a déclaré qu’il ne présentait «aucune excuse» pour la loi sur la réduction de l’inflation, mais a également reconnu que la loi présentait des «problèmes» et a déclaré: «Il y a beaucoup de choses que nous pouvons régler».

C’est une étape positive. La coopération transatlantique sera plus que jamais nécessaire pour accélérer le passage à l’énergie propre et sécuriser ces nouvelles chaînes d’approvisionnement. C’est aussi ce qu’il faut pour résister à l’agression russe en Ukraine. Les dirigeants européens devraient modérer la rhétorique et travailler avec leurs homologues américains sur des approches collaboratives pour accélérer l’action climatique, renforcer la sécurité énergétique et aider l’Europe à faire face à sa crise énergétique.

Jason Bordoff (@JasonBordoff) est le directeur fondateur du Center on Global Energy Policy de la School of International and Public Affairs de l’Université de Columbia, un ancien directeur principal du personnel du Conseil de sécurité nationale des États-Unis et un ancien assistant spécial du président Barack Obama.