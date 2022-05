Avis | L’éthique de l’avortement

Lorsque le projet d’avis du juge Samuel Alito sur Dobbs contre Jackson Women’s Health Organization a été divulgué il y a quelques semaines, il a signalé que Roe contre Wade semble susceptible d’être annulé dans quelques semaines. Si Roe tombe, les questions sur le droit à l’avortement réintégreront le domaine de la politique électorale comme elles ne l’ont pas fait depuis 50 ans. Les États seront seuls chargés de déterminer si l’avortement est autorisé, dans quelles conditions il devrait être autorisé et quels sont les seuils appropriés pour prendre ces décisions.

Cela signifie que les électeurs ordinaires et leurs représentants seront contraints de faire face aux dilemmes moraux, voire métaphysiques, au cœur du débat sur l’avortement. Que signifie appartenir à l’espèce humaine, et quand commence cette appartenance ? Existe-t-il une ligne claire à partir de laquelle un œuf, une blastula ou un fœtus atteint le statut de « personne » ? Et comment pesons-nous les intérêts concurrents des mères, des familles et des fœtus les uns contre les autres ? Ces questions sont le fondement sur lequel reposent la loi et la politique en matière d’avortement.

Kate Greasley est professeur de droit à l’Université d’Oxford au Royaume-Uni, où elle étudie, entre autres, la philosophie juridique et morale de l’avortement. Elle est l’auteur de « Arguments About Abortion : Personhood, Morality, and Law » et co-auteur de « Abortion Rights : For and Against » aux côtés de Christopher Kaczor, un philosophe qui s’oppose à l’avortement. Alors que Greasley croit finalement au droit de choisir, elle fait un travail remarquablement complet en examinant attentivement et équitablement tous les arguments, contradictions et nuances de cette question.