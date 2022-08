Avis | L’été remarquable de Biden

Il y a des victoires en politique étrangère, comme le meurtre du chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahri en Afghanistan, et le vote écrasant du Sénat en faveur de l’élargissement de l’OTAN à la Finlande et à la Suède, une réaction directe à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Et les Russes ont laissé entendre qu’ils étaient ouverts à discuter d’un échange de prison pour libérer Brittney Griner et Paul Whelan, qui sont toujours détenus en Russie. Là encore, il y a des défis. Par exemple, les tensions se réchauffent avec la Chine, notamment après une visite à Taïwan de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.

Ensuite, il y a la question uber de la Cour suprême annulant le droit à l’avortement. Ce fut une déception pour les libéraux, et beaucoup ont accusé la Maison Blanche de ne pas réagir assez fortement.

Mais il semble que la question ait suscité des électeurs par ailleurs désintéressés ou impartiaux et pourrait aider les démocrates à repousser une vague massive de victoires républicaines à mi-mandat. Nous n’avons pas besoin de chercher plus loin que le Kansas, un État qui a voté fortement pour Trump en 2020, mais qui la semaine dernière a voté encore plus fortement pour maintenir le droit à l’avortement dans la Constitution de l’État.

La série de victoires de Biden n’est peut-être pas encore suffisante pour faire passer le récit à son sujet de la spirale au rebond, mais une lecture juste des événements récents nécessite quelques ajustements.

La Maison Blanche doit également changer son message, de défensif à offensif. Je n’ai jamais vraiment cru à l’argument selon lequel les sondages de Biden étaient mauvais parce qu’il n’en faisait tout simplement pas assez pour vanter ses réalisations. Il y a eu des périodes où les déceptions semblaient en fait avoir plus de poids que ses réalisations.

Mais ce n’est pas le cas maintenant, et l’administration doit saisir ce moment, et ne pas hésiter à crier sur ses victoires.