Avis | L’état de la surveillance mondiale du carbone arrive

Les bases, bien sûr, restent les mêmes : les émissions mondiales de carbone proviennent principalement de la combustion de combustibles fossiles, et les secteurs de l’énergie, des transports et de l’industrie dominent. Mais l’examen du flux de pollution de manière plus granulaire et détaillée modifie certaines caractéristiques du paysage du carbone de trois manières principales.

Pour commencer, le méthane commence à paraître beaucoup plus important. En règle générale, lorsque nous parlons d’émissions, nous parlons de dioxyde de carbone, dont environ 40 gigatonnes par an sont rejetées dans le monde. Mais le véritable chiffre total des émissions de réchauffement de la planète, calculé à l’aide d’une norme appelée équivalent dioxyde de carbone, est d’environ 50 gigatonnes chaque année, la plupart des 10 gigatonnes supplémentaires provenant du méthane, un autre gaz à effet de serre, produit à la fois par l’activité industrielle comme la fracturation hydraulique et de l’agriculture, des changements d’affectation des terres et de la fonte du pergélisol. Ces dernières années, de nombreuses recherches ont documenté les sources de méthane, qui étaient auparavant quelque peu secrètes et insaisissables. Les études ont presque invariablement révélé qu’une quantité beaucoup plus importante était libérée qu’on ne le pensait auparavant. (Une étude publiée en 2019, par exemple, suggère que les émissions de pétrole et de gaz dans la région du centre-sud des États-Unis étaient le double de l’estimation de l’Environmental Protection Agency.)

Deuxièmement, il commence à sembler moins intuitif que nous devrions construire notre compréhension des émissions et de la décarbonisation autour de l’unité de la nation. Pendant la plupart des décennies au cours desquelles les profanes se sont inquiétés du climat, les pays ont été le cadre conventionnel pour la tabulation des émissions parce qu’ils étaient la pierre angulaire de la politique climatique – et parce que nos meilleurs espoirs de réduction des émissions semblaient reposer sur des choses comme le carbone national taxes et subventions renouvelables, nous avons également suivi les progrès pays par pays.

Mais l’atmosphère ne connaît pas les frontières, et les satellites Trace montrent des dégâts démesurés causés, par exemple, par un gisement de pétrole et de gaz en Algérie produisant plus de 73 millions de tonnes d’émissions, une usine sidérurgique en Chine produisant 22 millions de tonnes et une centrale électrique au charbon en Virginie-Occidentale produisant 10 millions de tonnes. (Vous pouvez parcourir les données fascinantes et intuitives ici.)

La suppression des frontières de notre modèle d’émissions de carbone n’attire pas seulement l’attention sur les sites et les industries polluantes, comme le suggèrent les données du satellite Trace, elle soulève également la question de savoir qui dans ces pays est responsable – quels individus ont les plus grandes empreintes carbone. Et alors qu’à l’heure actuelle, les données sont aussi invisibles pour les satellites qu’à l’œil nu, la répartition infranationale des émissions a été une préoccupation croissante des climatologues ces dernières années, avec une attention de plus en plus portée en particulier à la répartition inégale des émissions au sein des pays (par opposition à la répartition inégale bien plus connue entre les pays).