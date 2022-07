Avis | Les yeux irlandais ne sourient pas

Mullally l’a qualifié de douloureux à regarder mais pas surprenant. “Je pensais que cela allait arriver”, a-t-elle déclaré, citant l’affirmation incendiaire de Donald Trump lors d’un débat en 2016 selon laquelle la position d’Hillary Clinton sur l’avortement signifiait “Vous pouvez prendre le bébé et l’arracher du ventre de la mère juste avant le naissance du bébé. » Trump a également déclaré dans une interview qu ‘”il doit y avoir une forme de punition” pour les femmes qui se font avorter, le modifiant plus tard pour dire que les médecins devraient être punis. “Je me suis dit : ‘C’est ça'”, se souvient Mullally. “Les gens pensaient qu’il y avait ce rêve américain, mais il devient clairement plus un cauchemar américain.”

Elle est mystifiée par la faible réponse du président Biden et des démocrates, la qualifiant d'”apaisement” et de “pensée magique”, étant donné que Trump et les républicains ont passé des années à charger les tribunaux de conservateurs qui restreignaient l’avortement.

« Les démocrates disent : ‘Les droits des femmes sont sur le bulletin de vote’ et ‘Votez en novembre !’ est offensant », a-t-elle déclaré. « Il ne s’agit pas de voter pour votre parti. Rien n’est aussi important que l’autonomie corporelle. Et novembre ? Cela s’est passé en juin. Les gens devraient être dans la rue. Les victimes de viol traversent les frontières de l’État. Cela inclut le cas horrible de la fillette de 10 ans de l’Ohio qui a été violée et a dû se rendre dans l’Indiana pour se faire avorter.

Un segment d’Américains n’a jamais accepté Roe; c’était la source de batailles interminables et conflictuelles. Mais en Irlande, l’avortement légalisé semble être accepté ; certains médecins ne l’offrent pas; d’autres le feront. Et l’église ne riposte pas beaucoup; son pouvoir a été décimé par le scandale des prêtres pédophiles.

“Comme l’a dit la féministe irlandaise Ailbhe Smyth, la plus grande victoire de 2018 a été que le référendum ait été mené sans que le pays ne soit divisé”, a déclaré Mullally. “Il s’agit de créer un cadre empathique de discours pour que les gens ne se prennent pas la gorge les uns les autres.”

Elle l’obtient. Pourquoi pas nous ?