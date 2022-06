Avis | Les vétérans des droits civiques devraient bénéficier des avantages de l’administration des anciens combattants

Toutes ces souffrances n’étaient pas pour rien, bien sûr. L’Amérique n’était pas une démocratie fonctionnelle avant la campagne menée par mon père et ses collègues militants. Dans le Mississippi, par exemple, seuls 6,7 % des électeurs noirs éligibles étaient inscrits pour voter en 1964. Ainsi, les travailleurs de tout l’État du Mississippi se sont organisés, se sont battus et ont élaboré des stratégies pour provoquer ce qui allait devenir la loi sur les droits de vote de 1965, appliquant le droit de vote du 15e amendement. C’est alors que l’Amérique est devenue une véritable démocratie.

J’ai passé toute ma vie à entendre parler des justes guerres américaines, comment nous avons envoyé des troupes dans d’autres pays pour combattre pour restaurer, préserver ou installer la démocratie. Les troupes qui ont risqué leur vie pour mener ces guerres, dont certaines sont revenues blessées physiquement ou mentalement, ont droit à certains droits et avantages, notamment une indemnité d’invalidité, des prestations médicales et éducatives, une aide au logement, des indemnités funéraires, des conseils et parfois des pensions. Bien que les prestations des anciens combattants s’accompagnent de leurs propres problèmes et lacunes qui doivent être résolus, au moins, ce n’est qu’un début.

Mon père et d’autres militants comme lui n’ont pas de tels avantages. Beaucoup ont également passé des décennies sans soins de santé adéquats – ce qui témoigne du filet de sécurité manquant plus important qui laisse beaucoup trop d’Américains sans protection. J’ai vu tellement d’amis de mon père boiter jusqu’à la vieillesse parce qu’ils n’ont jamais eu leurs hanches cassées ou leurs ligaments déchirés ou leurs os fissurés après avoir été battus dans les années 1960. J’ai aussi dû regarder mon père et ses amis mettre en commun de l’argent pour enterrer leurs amis qui sont morts dans la pauvreté. Imaginez combien d’anciens combattants des droits civiques pourraient bénéficier d’un soutien en santé mentale. Ils méritent tous mieux.

Il est également important de noter qu’il existe des précédents d’avantages accordés aux anciens combattants des mouvements de libération dans d’autres endroits du monde. En Inde, par exemple, les « combattants de la liberté » qui ont résisté à la domination britannique avant l’indépendance du pays en 1947 ont droit à des soins médicaux, à des pensions et à des laissez-passer pour les chemins de fer. Les soldats anti-apartheid en Afrique du Sud se sont vu promettre des avantages similaires et se sont battus pour que le pays tienne sa promesse.

La première question que je reçois lorsque j’aborde ce sujet est la suivante : comment déterminer qui obtient les ressources ? Le moyen le plus simple est d’utiliser les noms des personnes qui figuraient sur la liste de paie et les procès-verbaux des réunions d’organisations de défense des droits civiques telles que le Congrès pour l’égalité raciale, le Comité de coordination des étudiants non violents et l’Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur dans les années 1960. Mais cela n’englobe pas toutes les personnes qui ont besoin de ces avantages – un groupe en diminution d’Américains, principalement des Noirs mais certains non, maintenant dans la soixantaine ou plus.

Pour une liste plus complète des personnes qui ont fait le mouvement, nous devrions consulter les listes d’inscription des électeurs de l’époque dans tout le Sud. Le simple fait d’essayer de s’inscrire pour voter en tant que personne noire dans le Jim Crow South était un acte de défi. La plupart de ceux qui ont essayé ont été déboutés et beaucoup ont été victimes de violences et de menaces. En 1963, dans le Mississippi, 83 000 de ces électeurs pour la plupart privés de leurs droits ont voté lors d’une élection alternative connue sous le nom de Mississippi Freedom Vote. Cela a aidé à prouver que la suppression des électeurs dans le Sud créait des élections illégitimes et a montré à quoi pourraient ressembler des élections libres et équitables. Tous les citoyens courageux qui ont soumis des bulletins de vote – dont beaucoup ont également hébergé des volontaires, assuré la sécurité des combattants de la liberté et apporté des contributions inestimables au mouvement – ​​devraient être parmi les premiers à obtenir des prestations VA pour leur service à la démocratie de notre pays.