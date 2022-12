Avis | Les vents politiques soufflent. Et soufflant. Et soufflant.

Brett : Question pour vous, Gail. Parmi le champ potentiel du GOP en plus de Donald Trump – Ron DeSantis, Mike Pence, Nikki Haley, Mike Pompeo, Glenn Youngkin, Ted Cruz – qui, selon vous, serait le plus formidable lors d’une élection générale ?

Gaël : Eh bien, l’idée d’une campagne Cruz me donne le fou rire. Si le temps devient désagréable, il déplacera peut-être la convention de Milwaukee à Cancún.

Brett : Une autre campagne de Cruz ressemblerait à un remake de “Ishtar”, mais sans l’esprit, l’originalité et le succès au box-office de l’original.

Gaël : DeSantis est le favori non-Trumpian, je suppose, mais j’ai des doutes sur son talent en tant que militant au niveau présidentiel. Nikki Haley semble toujours prometteuse, puis ne livre jamais vraiment….

Vraiment, c’est vous qui devriez juger. Donnez moi votre avis.

Brett : Haley serait une meilleure candidate aux élections générales que DeSantis, à la fois parce qu’elle a une meilleure histoire personnelle et plus de chaleur humaine. Mais le cœur du parti semble actuellement être avec le gouverneur de Floride. Si les deux se présentent comme un ticket, ils seront de redoutables prétendants.

Gaël : Soupir.

Brett : Ce à quoi j’aspire, Gail, c’est le retour du Parti républicain pour lequel j’avais l’habitude de voter – celui qui croyait en la baisse des impôts et moins de réglementation, au libre-échange et à la défense des nations libres, à la loi et à l’ordre et à la fidélité à la démocratie normale des principes. Il y avait des aspects de ce parti que je n’aimais pas, surtout quand il s’agissait de ses obsessions moralisatrices, mais je pouvais vivre avec eux tant qu’il ne semblait pas menacer le pacte social de base dans le pays. Maintenant, surtout après la décision Dobbs et la montée du soi-disant conservatisme national, je me demande si ce parti existera à nouveau. Je suppose que je sais ce que vous pensez….

Gaël : Ouais, désolé Bret. Je pense que ta fête a été engloutie par les fous.

Brett : Pour adapter Billy Joel : Vous avez peut-être raison. Ils peuvent être fous. Et c’est peut-être encore un fou qu’ils recherchent.