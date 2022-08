Avis | Les universités d’élite sont hors de contact. Blâmez le campus.

Certains ont déjà commencé à briser les frontières entre la ville et la robe par nécessité financière. Après avoir rouvert en 2011 après trois ans de fermeture, Antioch College, un petit collège d’arts libéraux à Yellow Springs, Ohio (population 3972 en 2020), a construit de nouveaux bâtiments résidentiels sur des parties désaffectées de son campus, offrant aux résidents l’accès aux événements universitaires et la bibliothèque .

Loger moins d’étudiants de premier cycle sur le campus serait un bon début pour encourager un plus grand chevauchement entre l’université et la société. Si les universités avaient moins de contrôle total sur la vie de leurs étudiants, elles pourraient se passer d’autant d’administrateurs, ce qui pourrait réduire les frais de scolarité exorbitants. Cela pourrait inverser la tendance à la répression des collèges contre la vie étudiante indépendante.

Cela pourrait également rendre l’activisme étudiant à la fois plus ancré et plus efficace. Une plus grande interaction avec les communautés environnantes encouragerait davantage les étudiants à défendre des questions qui ont des impacts matériels sur la société (par exemple, les droits au logement) et moins pour ceux qui n’en ont pas (par exemple, si certaines personnalités publiques devraient être autorisées à parler sur le campus).

Bien sûr, les étudiants continueront probablement de se regrouper dans certaines zones hors campus – une partie de cela est inévitable et n’est pas une mauvaise chose. Mais les universités et les gouvernements locaux devraient essayer d’empêcher les étudiants de dominer des quartiers comme Westwood, qui est adjacent à UCLA, sinon ils en viendront à fonctionner comme des extensions du campus, allant à l’encontre de ces efforts pour intégrer la population étudiante dans les communautés environnantes.

Amener les universités américaines en contact plus étroit avec la société revigorerait la recherche universitaire et produirait des diplômés avec des esprits plus larges et une plus grande conscience sociale. Comment s’y prendre? Une option est politique. Le gouvernement fédéral a une influence massive sur l’enseignement supérieur grâce à ses pouvoirs de financement et pourrait fournir des fonds supplémentaires aux collèges qui configurent leur empreinte physique de manière moins centralisée.

Il y a aussi un changement culturel qui doit se produire : les Américains doivent cesser d’associer le campus central au prestige et mépriser – souvent tacitement – les soi-disant écoles de banlieue, où la plupart ne vivent pas dans des logements sur le campus. Enfin, une université naissante a la possibilité de démontrer que l’enseignement supérieur peut être un succès même lorsqu’il n’est pas orienté autour d’un campus. Une université qui ne se fortifie pas contre sa communauté environnante peut faire un bien meilleur usage de ses ressources culturelles.