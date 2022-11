Avis | Les travailleurs électoraux doivent continuer à faire du bénévolat pour ce faire

Cet automne, j’ai passé deux jours à Durham, en Caroline du Nord, à discuter avec quatre agents électoraux avec lesquels le conseil des élections du comté m’a mis en contact. Cela a fini par être aussi éloigné que possible des théories de la violence et du complot: boire du café dehors par beau temps d’automne en Caroline du Nord, des matins cristallins et des après-midi chauds, parler de la façon dont les gens se sont impliqués et du déroulement du processus dans les jours qui ont précédé Jour d’élection.

Les quatre travailleurs, qui sont rémunérés, étaient âgés de 30 à 70 ans. Deux se sont inscrits lors de cycles électoraux plus récents et deux ont commencé à travailler à la suggestion d’un ami il y a plus de dix ans. Tous ont travaillé le vote anticipé et le jour du scrutin avant. Nous avons parlé de choses comme les bulletins de vote provisoires, les listes de contrôle des processus et les garanties locales. Le ténor ici était la luminosité et l’aspect pratique.

L’un d’eux a dit que si quelqu’un a des inquiétudes au sujet de la fraude électorale, une façon d’atténuer le sentiment, de faire à nouveau confiance aux élections, serait de suivre la formation officielle pour être un préposé au scrutin ou un observateur et de voir tout se dérouler. La nature tranchée du processus l’attire. « Comme, voici les lois que vous devez suivre. Voici les règles et le processus que vous devez suivre », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle voulait que les gens sachent sur les travailleurs électoraux à Durham, une femme, qui travaille aux élections depuis qu’elle a déménagé là-bas dans les années 1970 et dont les deux sœurs sont également des travailleurs électoraux là où elles vivent, a déclaré: «Ce sont des gens ordinaires. Beaucoup d’entre eux sont à la retraite. Beaucoup d’entre eux aiment le système. Ils travaillent depuis des années, alors ils aiment faire le travail. Ils connaissent le travail. Elle a dit qu’elle aime la variété des tâches, rencontrer les travailleurs et les électeurs et voir le processus à la fin, confirmant l’exactitude du décompte. Un autre travailleur électoral a mentionné qu’il aimait la nature communautaire de l’effort, dans lequel les travailleurs apportent parfois des Bojangles et du café à l’enceinte pour le groupe.

L’une d’elles a évoqué la possibilité d’un épisode violent et la question déroutante de savoir ce qu’elle ferait si cela se produisait sur son site. Mais ce n’était qu’un scénario possible auquel elle pensait et qu’elle envisageait. “Lorsque nous commençons un quart de travail, j’aime toujours commencer par : l’électeur entre, quelle est l’expérience de cet électeur ?” Dans les circonscriptions où elle travaille, a-t-elle dit, elle conseille à chacun de poser son livre ou son magazine, même si l’électeur n’est pas à son poste, pour assurer un sentiment de sérieux et de valeur dans la salle. “C’est la seule raison pour laquelle nous sommes là.”