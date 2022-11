Avis | Les tourbières du monde sont des bombes climatiques prêtes à exploser

La Cuvette Centrale du bassin du Congo, le plus grand complexe de tourbières tropicales au monde, couvre une superficie légèrement plus grande que l’État de New York et stocke l’équivalent de trois années d’émissions mondiales de dioxyde de carbone. Comme d’autres tourbières dans le monde, c’est une bombe à carbone potentielle. Lorsqu’ils sont perturbés, ces paysages marécageux d’eau douce libèrent leur carbone, emprisonnant toujours plus de chaleur dans l’atmosphère et intensifiant le réchauffement climatique.

Même ainsi, la majeure partie de cette région de forêts et de zones humides a été cartographiée pour une exploration potentielle de pétrole et de gaz. Plusieurs zones sont déjà mises aux enchères pour le forage pétrolier par la République démocratique du Congo, qui contient les deux tiers du complexe de tourbières. Seulement environ un dixième de la région se trouve dans des zones protégées.

À l’échelle mondiale, ces zones humides ne représentent que 3 % de la superficie terrestre, mais stockent deux fois plus de carbone que tous les arbres de la planète. Pourtant, malgré toute leur importance, ces paysages ont été largement oubliés dans l’effort mondial pour faire face à la crise climatique. Cet oubli a été extrêmement conséquent et se profile de plus en plus.

Les tourbières sont remplies d’accumulations profondes de plantes en décomposition lente et d’autres matières organiques appelées tourbe. Ce sont des puits de carbone, absorbant plus de carbone qu’ils n’en libèrent dans l’atmosphère, et ont joué un rôle crucial dans le ralentissement du réchauffement planétaire. Ils absorbent, filtrent et libèrent également lentement l’eau de pluie, aidant à atténuer les sécheresses et les inondations qui se sont aggravées avec les changements climatiques. Mais de plus en plus, ces paysages sont décimés et une action mondiale est nécessaire pour les protéger – ainsi que le climat.