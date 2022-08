Avis | Les subventions du projet de loi sur le climat maintiennent le pétrole et le gaz en vie

Les projets sont responsables de la majeure partie du dioxyde de carbone actuellement séquestré sous terre aux États-Unis. Quatre projets qui effectuent à la fois la récupération assistée du pétrole et le traitement du gaz naturel représentent les deux tiers à trois quarts de tout le carbone estimé séquestré aux États-Unis, deux usines en stockant le plus. Mais l’effet net n’est guère favorable au climat. Ce processus produit plus de gaz naturel et de pétrole, augmente les émissions de dioxyde de carbone et transfère le dioxyde de carbone qui était naturellement enfermé sous terre d’un endroit à un autre ailleurs.

Dans un effort pour capturer et stocker le dioxyde de carbone des centrales électriques à combustible fossile, le ministère de l’Énergie a alloué des milliards pour des projets de démonstration de CSC qui ont échoué. La faillite d’un grand nombre de ces entreprises extrêmement subventionnées met en évidence l’incapacité du CSC à réduire les émissions de manière économique.

Le projet Kemper Power dans le Mississippi a dépensé 7,5 milliards de dollars pour une centrale CSC au charbon avant d’abandonner le CSC en 2017 et de passer à une centrale au gaz sans CSC. La centrale a été partiellement démolie en octobre 2021, moins de six semaines avant que le président Biden ne signe l’infrastructure. projet de loi avec ses milliards d’argent des contribuables pour le CSC : du bon argent jeté après le mauvais. Le projet FutureGen dans l’Illinois a commencé comme une centrale électrique au charbon à faibles émissions en 2003 avec des fonds fédéraux, mais a finalement échoué en raison de la hausse des coûts.

Les projets Texas Clean Energy et Hydrogen Energy California CCS ont reçu collectivement plus d’un demi-milliard de dollars, puis ont été dissous. La liste est longue, avec au moins 15 projets brûlant des milliards de dollars d’argent public sans séquestrer une quantité significative de dioxyde de carbone. Petro Nova, apparemment le seul projet énergétique récent à l’échelle commerciale à injecter du dioxyde de carbone sous terre aux États-Unis (pour une récupération assistée du pétrole), a fermé ses portes en 2020 malgré des centaines de millions de dollars de crédits d’impôt.

Ces projets ont échoué parce que la production d’électricité renouvelable surpasse le CSC L’énergie renouvelable est désormais moins chère que l’électricité au charbon sans CSC Ajoutez le coût de l’énergie nécessaire pour coupler le CSC à l’énergie fossile et elle devient désespérément non compétitive. Nous ne pouvons que deviner à quel point les coûts totaux du CSC dépasseraient les énergies renouvelables car, après des décennies de promotion et des milliards de dollars dépensés, nous n’avons toujours pratiquement aucune donnée réelle sur les coûts de fonctionnement, de maintenance et de surveillance des grands CSC. projets.

Ces projets de CSC sont subventionnés par l’article 45Q du code fédéral des impôts, qui offre désormais aux entreprises un crédit d’impôt pour chaque tonne de dioxyde de carbone injectée dans le sol. Ces subventions à la récupération améliorée du pétrole augmenteraient en vertu de la nouvelle loi, passant de 35 $ à 60 $ la tonne. La législation élargit également considérablement le nombre d’installations éligibles aux crédits d’impôt. Et ces installations pourront réclamer le crédit d’impôt par le biais d’un remboursement d’impôt. Le programme 45Q est théoriquement un programme de lutte contre le changement climatique. Mais comme presque toutes les injections de dioxyde de carbone subventionnées par le 45Q sont destinées à la récupération assistée du pétrole, le programme 45Q est en fait une subvention à la production de pétrole.