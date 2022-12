Avis | Les sombres possibilités de l’IA et de l’art

Beaucoup d’artistes ne sont pas complètement contre la technologie mais se sentent pris au dépourvu par le manque de considération pour notre métier. Être capable d’imiter un artiste vivant a des implications évidentes pour nos carrières, et certains artistes sont déjà confrontés à de véritables défis pour leur gagne-pain. Les artistes conceptuels créent des œuvres pour des films, des jeux vidéo, des conceptions de personnages et plus encore. Greg Rutkowski, un artiste conceptuel extrêmement populaire, a été utilisé plus de 100 000 fois dans une invite pour Stable Diffusion. Désormais, son nom n’est plus uniquement attaché à son propre travail, mais il convoque également une multitude d’imitations de qualité variable qu’il n’a pas approuvées. Cela pourrait semer la confusion chez les clients et brouiller les résultats cohérents et précis qu’il produit habituellement. Quand j’ai vu ce qui lui arrivait, j’ai pensé à mon combat avec mon moi d’ombre. Nous luttions chacun contre une version de nous-mêmes qui se ressemblait mais qui était étrange, tordue d’une manière à laquelle nous ne consentions pas.

Il devient plus sombre. Il a également été constaté que les ensembles de données LAION comprenaient des photos de violence extrême, des dossiers médicaux et de la pornographie non consensuelle. Il y a une chance que quelque part là-dedans se cache une photo de vous. Il existe des garde-corps pour les générateurs d’IA les plus connus, comme la limitation de certains termes de recherche, mais cela ne change rien au fait que l’ensemble de données est toujours rempli de matériel dérangeant et que les utilisateurs peuvent trouver des moyens de contourner les limites des termes. De plus, comme LAION est open source, les gens créent de nouveaux générateurs d’IA qui n’ont pas ces mêmes garde-corps et qui sont souvent utilisés pour faire de la pornographie.

En théorie, tout le monde risque de voir son travail ou son image devenir une vulgarité avec l’IA, mais je soupçonne que ceux qui seront le plus touchés sont ceux qui sont déjà confrontés aux conséquences de l’amélioration de la technologie, à savoir les membres de groupes marginalisés. Alexandria Ocasio-Cortez, par exemple, a toute une saga de fausse pornographie non consensuelle attachée à son image. Je ne peux qu’imaginer que certains de ses détracteurs les plus malveillants seraient plus qu’heureux d’utiliser l’IA pour la harceler davantage. À l’avenir, avec la technologie de l’IA, beaucoup plus de personnes auront un moi fantôme avec lequel elles devront compter. Une fois que les caractéristiques que nous considérons comme personnelles et uniques – notre structure faciale, notre écriture, notre façon de dessiner – peuvent être programmées et déformées en un clic de souris, les possibilités de violations sont infinies.

J’ai joué avec plusieurs générateurs, et jusqu’à présent, aucun n’a imité mon style d’une manière qui puisse directement menacer ma carrière, un fait qui changera presque certainement à mesure que l’IA continuera de s’améliorer. C’est indéniable; les IA me connaissent. La plupart ont capturé les contours et les signatures de mes bandes dessinées – cheveux noirs, franges, T-shirts rayés. Pour d’autres, cela peut ressembler à un dessin qui prend forme.

Je vois un monstre se former.