Avis | Les SMS d’Afghans désespérés laissés pour compte : “Montrez ceci au peuple américain”

Mais environ 63 000 demandes de tels visas sont toujours en cours de traitement, a déclaré le responsable du département d’État. Et parce que chaque demandeur a, en moyenne, plus de quatre membres de la famille éligibles qui recevraient également le visa, selon le Département d’État, le sort de plus de 315 000 Afghans dépend de l’adjudication de ces demandes.

Beaucoup d’entre eux sont toujours bloqués en Afghanistan, disent les défenseurs, ainsi que des milliers d’autres qui ont travaillé en étroite collaboration avec les Américains et devraient être éligibles pour le visa spécial ou une autre forme de protection américaine.

Pour de nombreux anciens combattants et civils qui se sont consacrés à la relocalisation des alliés afghans, ces chiffres soulignent les échecs du gouvernement américain, pas ses succès.

“Je suis en colère”, a déclaré Travis Peterson, un sergent-chef à la retraite de l’US Air Force qui a servi en Afghanistan et qui est présenté dans la vidéo. “Cette dernière année et demie a été l’année et demie la plus sombre de ma vie.”