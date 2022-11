Avis | Les scientifiques ne sont pas d’accord sur les causes de l’obésité, mais ils savent ce qui ne l’est pas

À la fin de la conférence, les participants n’étaient pas plus proches d’une théorie unificatrice de l’augmentation mondiale de l’obésité – une condition qui existe chez les humains depuis au moins Hippocrate mais qui n’a commencé à se généraliser que depuis le lancement de MTV. Pourtant, au cours de cette courte période, les scientifiques, dont beaucoup dans la salle, ont beaucoup appris.

Ils ont identifié plus d’un millier de gènes et de ‌‌variants qui augmentent le risque d’obésité d’une personne. Ils ont compris que la graisse corporelle est bien plus qu’un dépôt de stockage d’énergie et que toutes les personnes obèses ne développent pas les complications associées, notamment le cancer, le diabète de type 2, l’hypertension artérielle, les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et la mort prématurée. . Ils ont fait des progrès remarquables en cartographiant comment le cerveau orchestre l’alimentation et s’adapte à différents régimes alimentaires, modifiant les préférences alimentaires en cours de route. Mais ‌précisément ce qui a changé dans l’histoire récente‌ pour affecter ces systèmes biologiques complexes, les scientifiques ne pouvaient pas être d’accord.

Depuis la réunion, j’ai été frappé par le fossé profond entre les discours que j’ai entendus et la conversation sur le poids qui se déroule dans notre culture. Aucun scientifique n’a parlé d’aucun des correctifs supposés qui remplissent actuellement les livres de régime et les étagères des magasins‌‌, à l’exception de la discussion sur les glucides. Il n’y a pas eu de dialogue sérieux sur les nettoyages, les applications diététiques‌‌ ou le jeûne intermittent. Personne n’a suggéré que les suppléments puissent aider les gens à perdre du poids ou que les métabolismes aient besoin d’être stimulés. Le seul présentateur sur le microbiome intestinal a fait valoir que les essais humains sur l’obésité à ce jour ont pour la plupart déçu.

En d’autres termes, il n’y avait pas de solutions rapides ou de hacks magiques dans cette salle de réunion de Londres. Et bien que les progrès incroyables de la médecine dans le traitement des patients obèses suscitent de l’enthousiasme, les médicaments et les chirurgies efficaces n’ont pas été évoqués comme des solutions ultimes à la crise de santé publique.

Lorsque j’ai demandé à de nombreux chercheurs comment ils s’attaqueraient à l’obésité, compte tenu des incertitudes, ils ont indiqué des politiques qui modifieraient ou réglementeraient notre environnement, comme interdire le marketing de la malbouffe aux enfants, interdire les distributeurs automatiques dans les écoles et rendre les quartiers plus propices à la marche. Ils ont parlé de changer le système alimentaire de manière à lutter également contre le changement climatique – une crise connexe qui s’est autrefois heurtée à une inertie politique qui a maintenant un élan international. Mais en ce qui concerne l’obésité, les gouvernements sont toujours accusés d’être des États nourriciers s’ils tentent d’intervenir avec la réglementation.

C’est en partie parce qu’au lieu de considérer l’obésité comme un défi sociétal, le biais de choix individuel domine. C’est imprégné d’incompréhension et de blâme, et c’est partout. On dit simplement aux gens de manger plus de légumes et de faire de l’exercice – l’équivalent de lutter contre le réchauffement climatique en demandant au public de voler moins ou de recycler. Les gourous de l’alimentation et les entreprises frappent des milliards de nourriture et d’exercices à la mode qui finiront par échouer.

Lorsque les gens ne peuvent pas contrôler leur poids corporel, ils se blâment souvent. J’ai récemment interviewé un homme qui, après une tumeur au cerveau, a développé une obésité sévère – un effet secondaire courant de son état. La tumeur n’a pas été diagnostiquée pendant des mois, car les médecins lui ont dit de suivre un régime et de faire plus d’exercice. Mais même aujourd’hui, m’a-t-il dit, la tumeur semblait juste être « une autre excuse » pour des luttes de poids de longue date, alors il n’en parle à personne.