Avis | Les républicains veulent « durcir » les écoles. C’est un terrible euphémisme.

Le problème n’est pas que le «durcissement» soit utilisé au-delà de sa définition de dictionnaire la plus élémentaire, se référant à quelque chose quittant l’état de douceur. Il est normal dans le langage que les mots aient plusieurs sens, et d’habitude je pense que les gens ont tendance à être trop stricts quand le langage évolue : personne ne pense à l’esclavage en se référant à un Maître chambre. Les significations multiples sont une source clé de ce qui devient plus tard tellement partie intégrante de la chaîne et de la trame d’une langue que nous n’en percevons même plus la source. « Dur », dans son sens de copieux ou courageux, est ce qui est devenu le « -ard » dans les noms Leonard (lion dur), Bernard (ours dur) et Richard (dirigeant dur).

Le « durcissement » des écoles n’est pas une extension métaphorique du durcissement ciblé mais un usage direct de celui-ci, où l’on envisage une stratégie pour repousser la violence dans les écoles, par opposition aux mairies ou aux gares, comme s’il s’agissait d’un développement ordinaire dans un monde mature. société. Je trouve cela affreux, à la fois dans notre sens contemporain du mot – odieux – et dans son sens original, comme ce que nous exprimons maintenant comme impressionnant (un reste du sens original se trouve dans l’usage adverbial, qui peut être positif, comme dans « affreusement bien »). Je suis impressionné par ce que nous acceptons comme quotidien.

Et ce qui me prend particulièrement dans la peau, c’est la timidité au cœur de tout cela, quand le sujet est le meurtre d’enfants. Pourquoi cette utilisation d’un terme que la plupart d’entre nous trouvent si peu familier lorsqu’il est associé aux écoles ? C’est parce que le « durcissement », appliqué aux écoles, est une sorte d’euphémisme, une façon d’éviter de proposer ouvertement que nous préparions des bâtiments pleins d’enfants pour qu’ils soient protégés contre les coups de feu et même que nous rencontrions ces coups de feu avec plus de coups de feu. Les appels à durcir les écoles ont l’air d’un attaché de presse nerveux regardant consciencieusement la caméra, souhaitant être n’importe où sauf là.

Maintenant, nous pouvons être trop durs avec les euphémisations. C’est si courant – en fait, l’euphémisation est aussi inévitable que le changement de langue en termes d’enracinement dans la langue et les langues – parce que les stratégies de politesse, de déférence, d’évitement et même de jeux de mots font partie de l’être humain. Une partie de nous veut dire aux gens de simplement « dire ce que vous voulez dire ». Le truc, c’est que bien souvent, l’euphémisme est partie de ce que les gens veulent dire. Nous pouvons signifier, et le faisons généralement, plus que des déclarations simples et sans visage comme « le garçon a donné un coup de pied dans un ballon » et « J’aime la tarte aux pommes », malgré la place centrale qu’elles occupent dans les manuels d’arts du langage, l’enseignement des langues étrangères et notre sens de ce que la langue est pour. De simples descriptions et déclarations ne sont qu’une tranche de ce que c’est que de s’exprimer en tant que personne.