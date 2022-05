Avis | Les républicains ont transformé l’Amérique en un champ de la mort

Et ainsi les républicains maintiennent le pays piégé dans un état d’intransigeance, ricochant d’une tragédie à l’autre. Ce n’est ni normal, ni nécessaire et inévitable.

Aucun autre pays n’a le niveau de carnage américain, mais aucun autre pays n’a de républicains américains.

Les fusillades de masse ne sont que la pointe de l’iceberg.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, plus de 45 000 personnes sont mortes d’épisodes liés aux armes à feu en 2020, le plus enregistré dans ce pays et une augmentation de 15% par rapport à l’année précédente. Un peu plus de la moitié, 54%, étaient le résultat d’un suicide et 43% étaient le résultat d’un homicide.

Et pourtant, nous ne faisons rien pour restreindre l’accès aux armes à feu, ou plus précisément, les républicains n’acceptent aucune nouvelle restriction. Ce n’est pas une question des deux côtés. La part du lion de la résistance à l’adoption de lois fédérales sur la sécurité des armes à feu incombe carrément aux républicains. Nous devons appeler une figue une figue et une auge une auge.

Commencer à adopter la sécurité des armes à feu ne mettrait pas immédiatement fin à toute la violence armée dans ce pays, mais cela pourrait commencer à réduire le nombre de morts, à réduire la quantité de sang qui coule dans les rues.

Les républicains n’ont aucune intention d’aider à cet égard. Trop souvent, ils semblent voir le carnage comme une garantie – comme s’ils pouvaient utiliser la constance et la répétition de ces meurtres pour saborder les efforts visant à arrêter de futurs meurtres. Certains républicains peuvent même s’attendre à ce que les Américains s’habituent à l’inaction, s’habituent au meurtre d’enfants, s’engourdissent face à la mort incessante et à l’absence d’action.

Nous traversons donc à nouveau le cycle – les lamentations d’êtres chers, la tristesse d’un pays. Nous appelons les noms des victimes et en apprenons un peu plus sur leur vie avant qu’elles ne soient abattues. Peut-être que celui-ci aimait les glaces ou celui-là aimait se déguiser en princesse. Nous demandons : Si ce n’est pas maintenant, quand ? Si ce n’est pas pour ça, alors pour quoi ? Nous écoutons les démocrates condamner et les républicains dévier.