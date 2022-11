Avis | Les républicains n’ont pas lu la salle

Je l’admets : j’ai laissé la droite, et les analystes politiques qui écoutaient la droite, m’énerver.

Il n’y a jamais eu beaucoup de preuves tangibles qu’une vague rouge arrivait. Depuis que l’impérieuse Cour suprême a abandonné Roe v. Wade, les démocrates ont surperformé lors d’élections spéciales et le camp pro-choix a remporté une victoire écrasante lors d’un référendum sur l’avortement au Kansas. Les sondages ont montré une course extrêmement serrée dans plusieurs États et districts compétitifs, et certains d’entre eux avaient des démocrates en tête, mais des observateurs ostensiblement avertis ont mis le récit avant les chiffres. Un récent sondage Politico-Morning Consult a montré que 48% des personnes interrogées avaient l’intention de voter pour les démocrates au Congrès et seulement 43% pour les républicains. Politico a rejeté son propre sondage comme une valeur aberrante et a titré l’histoire à ce sujet, “Les électeurs semblent prêts à blâmer les démocrates pour l’économie, l’inflation.”

Parce que je suis une personne anxieuse traumatisée par 2016, j’ai confondu mon propre sentiment de terreur avec une perspicacité et j’ai supposé que les gens qui prédisent un anéantissement démocrate doivent savoir quelque chose. Ce que j’aurais dû faire, c’était écouter ceux qui surveillaient l’énergie politique furieuse déclenchée par Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization, la décision de la Cour suprême privant les femmes de leur droit à l’autonomie corporelle. “Il s’est avéré qu’il y avait beaucoup de données, et presque toutes indiquaient que Dobbs avait tout changé”, a déclaré Tom Bonier, un analyste démocrate qui avait suivi une vague de nouvelles inscriptions électorales et de vote anticipé par femmes.

Au moment où j’écris ceci, le contrôle du Congrès est toujours en suspens. La lutte pour le Sénat pourrait, une fois de plus, se résumer à un second tour en Géorgie. La Chambre semble susceptible de tomber aux mains des républicains, mais seulement par une poignée de sièges. Les démocrates ont remporté des postes de gouverneur dans les États du champ de bataille du Michigan, de la Pennsylvanie et du Wisconsin, et sont en tête en Arizona, en Oregon et au Kansas. Ils sont sur le point de prendre le contrôle de l’Assemblée législative du Michigan pour la première fois en près de 40 ans. Et ils évité une supermajorité républicaine en Caroline du Nord qui aurait permis aux républicains d’adopter une interdiction de l’avortement en annulant le veto du gouverneur démocrate.