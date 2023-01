Avis | Les républicains mettent Trump au pâturage

Trump sait mieux que quiconque que la perte persiste sur une personne comme une odeur rance.

Trump, comme tous les autres présidents, a eu un moment, mais maintenant le soleil se couche sur ce moment. Le pays et son propre parti s’éloignent de lui. Il se rétrécit à la vue de tous.

Mais, si Trump n’est pas le chef de son parti maintenant, qui l’est ? Par défaut, même diminué, il conserve le titre, même sans le pouvoir. Donc, d’une certaine manière, le Parti républicain est un char fou. Personne ne le contrôle entièrement.

Le parti est devenu tellement anti-establishment et pro-iconoclaste qu’il en est venu à rejeter la procédure institutionnelle et le professionnalisme permanent. Vous ne pouvez fonctionner qu’aussi longtemps avec une mentalité de jeter les clochards avant de manquer de “clochards” et de réaliser qu’il ne vous reste plus que des canailles pour les remplacer.

Les personnes qui ont paralysé le fonctionnement de la Chambre sont la progéniture du chaos de Trump.

Dans la mythologie grecque, Cronos, qui avait renversé son père, Uranus, apprit qu’un de ses enfants était destiné à lui faire la même chose. Alors il les a tous mangés. Mais son sixième enfant, Zeus, est arrivé et a été caché par la mère de Zeus. Quand Zeus était plus âgé, il a forcé Cronos à dégorger ses frères et sœurs (grossier, je sais), et ensemble les enfants de Cronos ont renversé leur père.

Le Parti républicain, et Trump lui-même, sont également pris dans cette boucle : ils renversent « l’establishment » de leur parti toutes les quelques années pour devenir l’establishment qu’il faut renverser.

Le parti a complètement perdu de vue les valeurs de sagesse et de service, de cotisation et d’ascension. Pour elle, chaque cycle est une révolution et une guerre. À long terme, c’est mauvais pour le parti et pour le pays.

Mais, à court terme, c’est encore pire pour Trump. Ses protégés viennent soit pour le renverser, soit pour le mettre en pâture, et il ne peut pas faire grand-chose pour les arrêter.