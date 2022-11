Avis | Les républicains détestent tout du dîner de Trump avec Ye et Fuentes sauf Trump

Il a fallu quelques jours aux dirigeants républicains pour rassembler l’énergie nécessaire pour répondre à la réunion. Mais lundi après-midi, une cascade de hauts fonctionnaires républicains a critiqué Trump pour avoir rencontré Fuentes.

Mike Pence, vice-président de Trump, a fait une déclaration sévère : « Le président Trump a eu tort de donner à un nationaliste blanc, un antisémite et un négationniste de l’Holocauste un siège à la table. Je pense qu’il devrait s’en excuser et qu’il devrait dénoncer ces individus et leur rhétorique haineuse sans réserve.

Le sénateur Bill Cassidy de Louisiane a déclaré que “le président Trump qui accueille des antisémites racistes pour le dîner encourage d’autres antisémites racistes”.

John Thune, le whip de la minorité au Sénat, a déclaré que le dîner était «juste une mauvaise idée à tous les niveaux. Je ne sais pas qui le conseillait dans son équipe, mais j’espère que cette personne a été renvoyée. Et le sénateur Lindsey Graham de Caroline du Sud dit aux journalistes que « La réunion était mauvaise, il n’aurait pas dû le faire. Mais encore une fois, vous savez, il y a un double standard à propos de ce genre de choses.

Vous remarquerez, dans tout cela, que si les républicains sont prêts à condamner la décision de Fuentes et Ye et Trump de dîner avec eux, ils ne sont pas prêts à aller jusqu’à tirer des conclusions sur Trump lui-même. Même Pence – qui avait, dans ce groupe, les mots les plus forts pour Trump – s’est bien gardé d’imputer la moindre méchanceté à son ancien patron. « Je ne crois pas que Donald Trump soit un antisémite. Je ne crois pas qu’il soit raciste ou fanatique », a-t-il déclaré. “Je pense que le président a fait preuve d’un manque de jugement profond en donnant à ces personnes un siège à la table.”

L’un des rares républicains à condamner Trump en tant que personne et personnalité politique était Mitt Romney qui, notamment, n’a plus d’ambition nationale au-delà du Sénat. “Il n’y a pas de fond à la mesure dans laquelle il est prêt à se dégrader, et le pays d’ailleurs”, a déclaré Romney, qui a également qualifié le dîner de “dégoûtant”.

Parmi les républicains qui sont restés silencieux sur la question jusqu’à présent, le plus visible est Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, où le dîner a eu lieu. DeSantis est souvent désireux de se lancer dans des controverses politiques nationales. Mais il est aussi le rival de Trump pour le contrôle du Parti républicain et désireux de courtiser (et de gagner) les partisans de l’ancien président.