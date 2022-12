Avis | Les problèmes de Live Nation de Taylor Swift ne sont que le début

Alors que Live Nation tire parti de sa puissance dans l’écosystème des concerts pour augmenter ses bénéfices, les spectateurs voient des prix plus élevés et les artistes connaissent une dynamique de tournée difficile. Les frais de tournée des artistes sont devenus particulièrement onéreux, créant des difficultés économiques pour les artistes de petite et moyenne envergure. Santigold a annulé une tournée récente en raison de coûts exorbitants, tout comme Animal Collective. Live Nation, cependant, enregistre des revenus records.

Tout cela se passe à un moment où les musiciens dépendent des tournées. Les plates-formes de streaming paient environ un tiers à un demi-cent par flux, ce qui rend difficile la vie des artistes de petite et moyenne taille. Les musiciens utilisent désormais les services de streaming pour se faire remarquer et se constituer un public, mais en fin de compte, la plupart de leurs revenus proviennent des tournées. Même maintenant que notre groupe connaît plus de succès sur les sites de streaming, nos revenus de tournée ont plus que triplé nos revenus de streaming cette année.

Alors, que peut-on faire à ce sujet? Alors que le ministère de la Justice enquêterait sur Live Nation et ses pratiques, les artistes, les fans et les acteurs de l’industrie devraient travailler ensemble pour faire pression pour des changements qui amélioreront l’expérience musicale en direct pour tout le monde.

Nous devrions faire pression sur Live Nation pour qu’il baisse sa part des ventes de marchandises, en particulier pour les groupes en développement. Si Live Nation soutient qu’il mérite une réduction de nos ventes de marchandises parce qu’il fournit l’espace de vente au détail dans son lieu, alors nous devrions obtenir une réduction des flux de revenus auxiliaires de Live Nation dans les lieux qu’il possède et exploite. Après tout, il fournit l’espace de vente au détail, mais nous fournissons les gens. Live Nation obtient environ 20% des ventes brutes de marchandises alors que nous n’obtenons rien sur les frais de billet, les onglets de bar, les vestiaires et les laissez-passer de stationnement n’a pas beaucoup de sens pour moi.

Nous pouvons développer la billetterie hors plateforme. Actuellement, les contrats de billetterie de nombreux sites autorisent la vente d’environ 10 % des billets à des « fan clubs », grâce auxquels les artistes contrôlent les frais de billetterie et entretiennent une relation directe avec les fans. De nombreux artistes à qui j’ai parlé ne savaient même pas que cette option s’offrait à eux. D’autres sociétés de billetterie équitables font leur apparition, mais sans augmenter le pourcentage de billets que Live Nation autorise à vendre sur d’autres plateformes, ces sociétés innovantes ne peuvent pas devenir une partie pertinente de l’écosystème des tournées.

Et les artistes doivent être vigilants sur les coûts. Les feuilles de règlement doivent refléter un ensemble de revenus plus clair et plus complet afin que les chiffres en bas, indiquant combien l’artiste et Live Nation ont gagné, soient plus précis. Les ventilations des coûts devraient également être plus transparentes sur ce que les éléments de ligne tels que « noix de maison » et « frais d’installation » couvrent, et devraient inclure davantage les coûts de tournée des artistes, pas seulement de Live Nation.

Musiciens, ne confiez pas votre gagne-pain à Live Nation. Ma compréhension des nuances des accords vient de mon examen des chiffres ligne par ligne après de nombreux spectacles, souvent dans la même tenue en sueur que je portais sur scène quelques minutes plus tôt. Mon coéquipier Jordan Cohen et moi-même trouvons régulièrement des divergences ou des erreurs d’écriture qui peuvent entraîner plus d’une heure de recalcul, de recherche d’anciens e-mails et même de débats tendus, le tout ayant lieu après minuit. Je ne dis pas que ces types de problèmes sont intentionnels ou néfastes, mais tout compte fait, les corriger peut nous rapporter jusqu’à des milliers de dollars de plus par nuit que ce que nous aurions autrement gagné si nous ne les avions pas attrapés. (Live Nation a déclaré au New York Times que les artistes débattaient rarement des règlements après les spectacles.)