Avis | Le(s) problème(s) de la chute de la population chinoise

Le premier problème est qu’une population en déclin est aussi une population vieillissante – et dans toutes les sociétés auxquelles je peux penser, nous dépendons des jeunes pour soutenir les personnes âgées. Aux États-Unis, les trois grands programmes sociaux sont la sécurité sociale, Medicare et Medicaid ; les deux premiers sont explicitement destinés aux personnes âgées, et même le troisième dépense la majeure partie de son argent pour les Américains plus âgés et les personnes handicapées.

Dans chaque cas, le financement de ces programmes dépend en fin de compte des impôts payés par les adultes en âge de travailler, et les inquiétudes concernant l’avenir fiscal à long terme des États-Unis découlent en grande partie d’un ratio de dépendance des personnes âgées en hausse – c’est-à-dire un ratio croissant de personnes âgées par rapport à ceux en âge de travailler.

Le filet de sécurité sociale de la Chine est relativement sous-développé par rapport au nôtre, mais les Chinois âgés dépendent néanmoins de l’aide gouvernementale, en particulier de la pension de l’État. Et le ratio de dépendance des personnes âgées en Chine monte en flèche. Cela signifie que la Chine devra soit infliger beaucoup de difficultés économiques à ses personnes âgées, soit augmenter fortement les impôts des jeunes citoyens, soit les deux.

L’autre problème est plus subtil mais aussi sérieux. Pour maintenir le plein emploi, une société doit maintenir des dépenses globales suffisamment élevées pour suivre la capacité de production de l’économie. Vous pourriez penser qu’une diminution de la population, qui réduit la capacité, rendrait cette tâche plus facile. Mais une population en baisse – en particulier une population en âge de travailler en baisse – tend à réduire certains types importants de dépenses, en particulier les dépenses d’investissement. Après tout, si le nombre de travailleurs diminue, il est moins nécessaire de construire de nouvelles usines, des immeubles de bureaux, etc. si le nombre de familles diminue, il n’y a pas vraiment besoin de construire de nouveaux logements.

Il en résulte qu’une société dont la population en âge de travailler diminue a tendance, toutes choses égales par ailleurs, à connaître une faiblesse économique persistante. Le Japon illustre ce point : sa population en âge de travailler a culminé au milieu des années 1990, et le pays a lutté contre la déflation depuis, malgré des décennies de taux d’intérêt extrêmement bas. Plus récemment, d’autres pays riches dont la démographie a commencé à ressembler à celle du Japon ont été confrontés à des problèmes similaires, bien que ces problèmes aient été mis de côté – temporairement, je dirais – par la poussée d’inflation déclenchée par les réponses politiques à Covid-19.