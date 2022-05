Avis | Les prix élevés du gaz sont un problème. Mais ne moralisons pas à ce sujet.

Le président Biden, frustré par la forte inflation, menace les producteurs de pétrole et les raffineurs d’enquêtes fédérales sur leurs pratiques de tarification. En novembre, avant même que les prix ne décollent vraiment, il a demandé à la Federal Trade Commission de rechercher des preuves d’abus. Il a écrit à la présidente de la commission, Lina Khan, “Je n’accepte pas que les Américains qui travaillent dur paient plus pour l’essence en raison d’un comportement anticoncurrentiel ou autrement potentiellement illégal.”

Mais obliger les raffineurs à accepter des prix plus bas pour leurs produits ne ferait que créer des pénuries. La demande d’essence, de diesel, de carburéacteur et d’autres produits raffinés au prix artificiellement bas serait supérieure à l’offre, une recette pour le chaos. Lawrence Summers de Harvard, qui a été secrétaire au Trésor dans l’administration Clinton, a déclaré à Bloomberg Television ce mois-ci : « Les trucs de « prix abusifs à la pompe », les trucs plus généraux de gonflement des prix, sont pour la science économique ce que les remarques du président Trump sur le désinfectant dans tes veines étaient à la science médicale.

La Federal Trade Commission a été invitée à plusieurs reprises au fil des ans à enquêter sur des allégations de profit dans le pétrole et le gaz, et a constamment constaté que les flambées de prix sont le résultat d’une offre et d’une demande naturellement « inélastiques » : à court terme, il faut beaucoup augmentation des prix pour décourager considérablement les particuliers et les entreprises d’acheter des combustibles fossiles et des produits pétrochimiques. L’offre est encore plus difficile à affecter avec le prix puisque les raffineurs fonctionnent généralement déjà à pleine capacité ou presque.

Cela ne veut pas dire que tout va bien. Ce n’est clairement pas le cas. Les prix élevés d’aujourd’hui ont de nombreuses causes, notamment une reprise rapide et inattendue de la demande des consommateurs, une augmentation des exportations de produits raffinés vers l’Europe et la coupure de l’approvisionnement en hydrocarbures en provenance de Russie, y compris le gazole sous vide, un intrant important pour les raffineries américaines.

Une cause plus durable des prix élevés est une réduction de la capacité de raffinage aux États-Unis. Une importante raffinerie du sud de Philadelphie a connu une explosion et un incendie en 2019 et n’a jamais rouvert. D’autres raffineries ont fermé en Californie, en Louisiane, au Nouveau-Mexique, dans le Dakota du Nord et au Wyoming. La capacité d’exploitation de l’ensemble de l’industrie a diminué de 5% depuis le début de 2020. “Aucun pays n’a perdu plus de capacité que le nôtre, bien que des projets mondiaux soient prévus pour compenser les pertes dans la décennie”, Ericka Perryman, porte-parole d’American Fuel & Petrochemical Les fabricants, a écrit dans un e-mail.

Alors que les raffineurs ont une incitation à court terme à produire autant qu’ils le peuvent, leur incitation à long terme est d’être prudents quant à l’ajout de capacité. Le monde doit s’éloigner le plus rapidement possible des hydrocarbures pour sauver la planète du changement climatique. Sachant cela, les raffineurs hésitent à investir massivement dans des usines qui pourraient bientôt être rendues obsolètes par la réglementation ou les énergies renouvelables. “Comment investir dans des actifs à long terme si l’administration signale qu’elle veut vous retirer des affaires d’ici 2030 ?” a demandé Dean Foreman, économiste en chef à l’American Petroleum Institute.

Les investisseurs ont été alarmés par les lourdes pertes subies par les raffineurs en 2020, lorsque la fermeture de la pandémie a tué la demande et que le prix du pétrole brut est devenu négatif pendant une journée. Wall Street préférerait que les raffineurs remboursent leur dette, augmentent les dividendes et rachètent des actions plutôt que de construire davantage de capacité de raffinage. Cela ressortait clairement le mois dernier des questions posées par les analystes en valeurs mobilières lors des appels de résultats du premier trimestre de deux grands raffineurs, Valero et Phillips 66. “Envisageriez-vous de baisser l’objectif de levier ?” – c’est-à-dire rembourser plus de dettes – a demandé Phil Gresh, analyste chez JPMorgan Securities, lors de l’appel de Valero le 26 avril.