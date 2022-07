Avis | Les Philippines accolades pour le président Bongbong

Le sifflet pour chien «Make America Great Again» de Donald Trump a fait appel aux illusions du privilège blanc perdu, menant finalement à l’assaut mortel d’une foule pro-Trump sur le Capitole américain. Le Premier ministre indien Narendra Modi invoque un âge d’or mythique de la gloire hindoue qui a aggravé la violence communautaire, et la répression et les aventures militaires de Vladimir Poutine sont motivées par des souvenirs teintés de rose de l’Union soviétique et de la Russie tsariste.

C’est maintenant au tour des Philippines, et cela arrive à un moment vulnérable pour notre pays.

La démocratie philippine est déjà menacée après le mandat de six ans du prédécesseur de M. Marcos, Rodrigo Duterte, un tyran qui vomit la haine et les insultes et rabaisse et menace la presse et dont la guerre brutale contre la drogue a fait des milliers de morts.

M. Marcos, aujourd’hui âgé de 64 ans mais toujours connu sous son surnom d’enfance, Bongbong, est plus agréable en comparaison, voire anodin. Il pare la colère suscitée par les crimes de sa famille avec un sourire facile et des appels vides à l’unité, rejetant les critiques comme des diviseurs. Mais c’est le fils de son père.

M. Marcos a nié ou banalisé à plusieurs reprises les crimes de sa famille et a refusé de s’excuser. Il est resté à ses côtés alors que ses partisans ont déclenché une lance à incendie de distorsions historiques décrivant l’ancien M. Marcos comme un leader brillant qui a élevé les Philippines vers des sommets de paix, de prospérité et de leadership mondial inégalés par les gouvernements démocratiques qui ont suivi. Dans une revendication promue par les loyalistes de Marcos, la richesse légendaire du clan ne provenait pas du pillage mais de milliers de tonnes d’or qui ont été données à l’aîné M. Marcos par une famille royale philippine inexistante. Selon ce conte de fées, les élites libérales soutenues par les États-Unis ont injustement pris le pouvoir et plongé le pays dans la pénurie et le désespoir.