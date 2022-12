Avis | Les pays doivent fabriquer leurs propres vaccins. Pourquoi les États-Unis n’adoptent-ils pas cette stratégie de prévention de la pandémie ?

Les États-Unis sont bien placés pour soutenir ces efforts et des dizaines d’autres dans les pays du Sud, car c’est une superpuissance scientifique, avec certaines des institutions de recherche les plus solides au monde ainsi qu’un secteur biotechnologique et pharmaceutique florissant. De plus, la collaboration entre les scientifiques des États-Unis et des pays en développement a l’avantage supplémentaire de favoriser la bonne volonté et la communication qui sont vitales dans une épidémie en évolution rapide.

Cependant, le soutien américain est modeste jusqu’à présent. Les National Institutes of Health ont signé des accords de collaboration avec l’initiative de l’OMS, mais ce partenariat n’inclut pas de financement direct. Et la Société américaine de financement du développement international a accordé des prêts d’un montant total d’environ 125 millions de dollars à deux fabricants africains de vaccins, Aspen Pharmacare et l’Institut Pasteur de Dakar. Mais pour développer un secteur biotechnologique capable de produire des vaccins dans le monde en développement, il en faut bien plus.

Les systèmes de réglementation nationaux doivent être renforcés pour garantir que les vaccins produits dans les pays du Sud sont sûrs et de haute qualité. Les pays ont également besoin d’une main-d’œuvre scientifique capable de recherche et de production de vaccins. Sur les deux fronts, les États-Unis pourraient aider par le biais de programmes de formation à la Food and Drug Administration, au NIH et dans les universités. “Nous voulons faire des investissements stratégiques pour que cela soit durable”, a déclaré Nafisa Jiwani, directrice générale des initiatives de santé à la Development Finance Corporation.

Les fabricants de vaccins naissants auront également besoin d’acheteurs pour rester à flot. En tant que l’un des principaux donateurs de l’alliance vaccinale Gavi, qui fournit des vaccins à des dizaines de pays à faible revenu, les États-Unis pourraient encourager l’organisation à payer une prime pour les vaccins fabriqués en Afrique ou en Amérique latine, a déclaré M. Konyndyk.

Une nouvelle génération de fabricants en Afrique et en Amérique latine pourrait ne pas être en mesure de développer ses propres vaccins uniques dans un premier temps, car de nombreux pays de ces régions ne disposent pas de la base de recherche bien financée dont disposent les États-Unis. Par conséquent, le transfert de technologie, dans lequel les entreprises du Nord partagent leurs connaissances et leur propriété intellectuelle avec des chercheurs du Sud, est essentiel. Mais une approche strictement volontaire du transfert de technologie a peu de chances de donner des résultats. Et une fois qu’une société pharmaceutique détient exclusivement les droits sur un produit lucratif, il est difficile pour le gouvernement américain de l’obliger à partager. “La dynamique que nous avons vue dans la pandémie était que les entreprises détenaient tout l’effet de levier parce que la priorité de chacun était simplement d’obtenir des doses”, a déclaré M. Konyndyk.

Mais à l’avenir, le gouvernement américain peut changer la façon dont il finance la recherche afin que davantage de transferts de technologie se produisent à l’avenir.

Par exemple, le NIH pourrait partager sa propriété intellectuelle liée aux vaccins avec l’OMS, et l’organisation pourrait la transférer à des groupes contrôlés dans les pays du Sud. Ou dans le cas d’une autre opération Warp Speed, les investissements publics pourraient s’accompagner d’une stipulation selon laquelle les entreprises transfèrent la technologie à des entreprises spécifiques dans les pays en développement si les approvisionnements sont limités en cas d’urgence sanitaire.