Avis | Les participes appartiennent-ils au passé ?

Je veux poursuivre sur le sujet de l’évolution du langage que j’ai abordé dans mon bulletin précédent sur la façon dont le mot «satisfaisant» a pris un nouveau sens chez de nombreux enfants d’aujourd’hui. Le thème le plus important est que nous savons tous que la langue change inévitablement ; c’est la façon dont nous sommes passés du latin au français ou de Beowulf à Tom Wolfe. Mais pendant que ce changement se produit, nous avons tendance à le voir comme une décomposition, une paresse, peut-être même un fléau.

Un bon exemple de cela est ce qui se passe avec les formes du passé de l’anglais – j’entends quelqu’un consterné à ce sujet environ une fois par mois. À savoir, en anglais standard, de nombreux verbes se présentent sous différentes formes pour le présent, le passé et le participe passé : “sing”, “sang”, “sung” ; “prendre”, “prendre”, “prendre”. Mais dans l’anglais familier, il y a aussi une tendance à utiliser la forme passée comme forme de participe. Quelqu’un est « battu » plutôt que « battu ». Si vous êtes trompé, vous êtes parfois «pris» plutôt que «pris». Comme Cleo le chante dans la comédie musicale de Broadway de Frank Loesser, “The Most Happy Fella”, “Mais quand vous n’avez que 27 ans dans son livre, gettin’ take out ressemble beaucoup plus à gettin’ take.” Cole Porter l’avait dans la chanson “Friendship” de la comédie musicale “Du Barry Was a Lady”, avec la phrase “Quand d’autres amitiés auront été oubliées, la nôtre sera toujours chaude”. Et ce n’était pas seulement une gaffe du showbiz; l’une des répliques célèbres d’Edgar Allan Poe était “Que des années d’amour ont été oubliées”.

Beaucoup d’entre nous traitent cela comme distinctement non standard – infra dig, pour ainsi dire. Ou dans un cas comme celui de Poe, peut-être juste excentrique. Assurément, la personne cultivée ne fait pas de telles “erreurs”. Mais dans la vraie vie, beaucoup d’anglophones, si vous voulez, “supra dig” utilisent régulièrement la forme passée au lieu de la forme participe. Je le sais en partie parce que je suis linguiste et en partie parce que je l’entends dans la nature, semaine après semaine. Tout récemment, j’ai tranquillement noté un tas d’exemples de conversations informelles avec des gens urbains et diplômés du genre qui lisent ce journal quotidiennement.