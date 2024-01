Avis | Les panneaux solaires à Gaza ne résistent pas aux bombes

Pourquoi Gaza n’a-t-elle pas l’électricité ? Un collègue qui travaille dans le domaine des énergies propres m’a posé cette question apparemment innocente le 15 octobre, alors qu’Israël avait coupé les sources d’électricité à Gaza. Cela a ouvert la porte à un débat important au sein du mouvement environnemental, dans lequel les gens travaillent en faveur d’un avenir énergétique propre et à faibles émissions de carbone.

La question de Palestine englobe sans aucun doute des dimensions raciales, économiques, sanitaires, de genre, queer et carcérales. Au cœur de ces questions intersectionnelles se trouve la préoccupation environnementale. À Gaza, l’accès limité à la nourriture, à la terre, à l’eau et à l’électricité ne constitue pas seulement un problème d’infrastructure, mais aussi des préoccupations environnementales pressantes qui recoupent des problèmes plus vastes de justice sociale.

En dehors de cette récente escalade de la violence, les réalités actuelles des Palestiniens vivant dans les territoires palestiniens sont et ont été des parodies de justice environnementale.

L’étiquette « environnementaliste intersectionnel » a gagné en popularité lors du mouvement Black Lives Matter en 2020, exhortant les gens à reconnaître l’interdépendance des questions sociales et environnementales. Pour les écologistes qui se sont exprimés en 2020 mais restent silencieux pour l’instant, il est temps d’étendre cette perspective intersectionnelle à la situation désastreuse à Gaza, comme l’ont courageusement fait de nombreux écologistes intersectionnels.

Alors que la communauté environnementale célèbre à juste titre la croissance mondiale des énergies renouvelables comme moyen de lutter contre le changement climatique, nous ne pouvons ignorer ce qui se passe en Israël-Palestine, où près de 30 000 Palestiniens ont été assassinés en trois mois. Le L’empreinte carbone des bombes de fabrication américaine larguées par Israël sur Gaza est énorme, annulant ainsi l’impact des efforts collectifs visant à éliminer le carbone de l’atmosphère et à réduire les émissions de carbone dans le monde. Mais en dehors de cette récente escalade de la violence, les réalités actuelles des Palestiniens vivant dans les territoires palestiniens sont et ont été des parodies de justice environnementale.

L’énergie sous occupation

Les coupures de courant à Gaza qui ont commencé début octobre 2023 ont mis en évidence la crise énergétique paralysante de la région. Indispensable au fonctionnement quotidien, le carburant est l’élément vital de toute société. Les habitants de Gaza dépendaient d’Israël pour l’électricité et le carburant, ce qui rendait précaire l’accès à l’énergie pour les Palestiniens.

Gaza possède une centrale électrique, devenue opérationnelle en 2002, d’une capacité de 140 mégawatts. (MW) lors de sa construction. Des études estiment que les besoins réels en électricité de Gaza sont en fait plus proches de 400 à 500 MW, ce qui signifie que les Gazaouis étaient fréquemment confrontés à des pénuries et des pannes d’électricité. Dans des circonstances « normales », cette pénurie d’électricité signifiait que les hôpitaux de Gaza ont reporté les opérations chirurgicales, que les enseignants ont enseigné aux chandelles et que la gestion des déchets n’a pas pu traiter complètement les eaux usées, de sorte qu’elles ont fini par être déversées dans la mer Méditerranée, menaçant la vie marine et, par la suite, ce qui reste. de l’industrie de la pêche à Gaza.

Il est essentiel de souligner que l’accès de Gaza au carburant a été étroitement contrôlé par Israël et que les Palestiniens n’ont pas la capacité de produire leur propre carburant, perpétuant ainsi leur dépendance à l’égard de sources extérieures pour cette ressource vitale.

Lorsqu’un blocus complet se produit, comme nous l’avons vu au cours des derniers mois, les habitants de Gaza se retrouvent littéralement dans le noir, incapables d’accéder à l’électricité – un besoin essentiel pour la vie quotidienne. En raison du siège et des frappes aériennes sur Gaza, le manque d’électricité a fait que

de nombreux nouveau-nés qui dépendaient des incubateurs pour leur survie ont été tuéset les efforts de sauvetage ont été entravés car il est devenu plus difficile de rechercher dans l’obscurité les personnes coincées sous les décombres de leurs maisons détruites.

Il n’existe pas de frappe aérienne verte.

L’appel du mouvement pour la justice environnementale en faveur d’une démocratie énergétique reconnaît que le passage d’un contrôle centralisé et corporatif de l’énergie à un système décentralisé, démocratique et soutenant les économies locales – tout en étant engagé envers le bien-être des travailleurs, de la nature et des générations futures – rendrait tout à fait logique pour les territoires palestiniens. Du moins en théorie.

Gaza est un territoire occupé…malgré les affirmations d’Israël selon lesquelles il s’est retiré en 2005, les frontières de Gaza sont étroitement contrôlées d’une manière qui le rend dépendant d’Israël pour répondre à ses besoins fondamentaux, notamment en carburant. À Gaza, les ressources énergétiques distribuées – en particulier les panneaux solaires et le stockage d’énergie – peuvent sembler une solution viable. Avant le 7 octobre 13 % des sources d’électricité de Gaza étaient des énergies renouvelablesy compris l’énergie solaire, le bois, le charbon de bois et même gâteau aux olives, mais ceux-ci ne pouvaient à eux seuls répondre aux besoins énergétiques. Nous savons que les systèmes solaires hors réseau peuvent fournir une énergie fiable et durable, renforcer la résilience face aux conflits, réduire la dépendance aux combustibles fossiles et aux parties extérieures et atténuer l’impact environnemental de la production d’énergie. Cette limitation n’est pas uniquement une question d’accès et de prix abordable ; c’est la dure réalité de la vie sous l’apartheid énergétique, où la véritable indépendance énergétique reste une aspiration insaisissable pour la population de Gaza. Même si cette technologie devenait disponible à Gaza (et dans d’autres territoires palestiniens), il existe un obstacle inévitable : les panneaux solaires ne résistent pas aux bombes.

On pourrait prétendre que les récents attentats à la bombe sont des incidents isolés, mais ce n’est pas le cas. L’armée israélienne bombarde fréquemment le territoire palestinien. En fait,

La seule centrale électrique de Gaza a été bombardée par Israël en 2006, détruisant six de ses transformateurs et son réservoir de carburant. Après réparations, la centrale était plus récemment capable de produire environ 110 MW. Cependant, en raison des pénuries de carburant, elle ne produisait souvent qu’environ 60 MW, bien en deçà des besoins réels de Gaza. Pour rappel, 100 MW peuvent alimenter environ 16 400 foyers américains., insuffisant pour les 2,2 millions d’habitants de Gaza. De plus, entre 2008 et 2021, Israël a lancé des attaques militaires contre Gaza, d’une durée totale de 92 jours, soit environ trois mois de bombardements dans l’une des zones les plus densément peuplées du monde. (Voir l’image ci-dessous) Ainsi, même si les Palestiniens parvenaient à passer à des sources renouvelables hors réseau, celles-ci ne pourraient pas résister aux bombardements fréquents.