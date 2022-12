Avis | Les opposants à l’avortement attaquent la diffusion de l’information

Après que la méthode de contrôle des naissances Plan B soit arrivée sur le marché en 1999, les conservateurs ont affirmé que le port du médicament, qu’ils confondaient à tort avec des abortifs, “doit être laissé à la pharmacie”. À leur avis, cela enfreignait « le droit de conscience du pharmacien », lié au premier amendement, si les pharmacies étaient tenues de fournir le plan B.

Les protections de la conscience s’étendent également à d’autres formes de contraception. Depuis la fin des années 1980, Les législateurs républicains ont rédigé une législation pour protéger les pharmaciens qui ne dispenseraient pas le contrôle des naissances traditionnel, affirmant que les convictions de conscience ont remplacé le droit d’une femme à la contraception. Aujourd’hui, six États autorisent les pharmaciens à refuser de dispenser des contraceptifs, même si le plan B est considéré comme la réponse « de référence » en cas de viol.

Les centres de grossesse de crise anti-avortement ont également été protégés par des problèmes de liberté d’expression. Lorsque les États ont adopté des lois pour réglementer ces centres, l’Institut national des défenseurs de la famille et de la vie a porté une affaire de liberté d’expression jusqu’à la Cour suprême en 2018 et a gagné.

Tout aussi alarmant, dans la décision de 2014 dans Burwell c. Hobby Lobby, le tribunal a statué que la loi de 1993 sur la restauration de la liberté religieuse autorisait les grandes sociétés à but lucratif à refuser la couverture contraceptive à leurs employées sur la base des objections religieuses des propriétaires de l’entreprise. Alors que la décision ne s’appliquait qu’au mandat contraceptif de la loi sur les soins abordables, dans une dissidence hérissée rédigée par la juge Ruth Bader Ginsburg, elle a noté «l’ampleur surprenante» et l’extrémité de l’opinion, qu’elle a déclaré que le tribunal ne pouvait pas «faire semblant» était exigé ou requis par la clause de libre exercice du premier amendement.

Ce qui est différent aujourd’hui, c’est que, après Roe, les enjeux ont changé. Plus d’Américains n’ont pas accès à l’avortement qu’auparavant, et l’accès à l’avortement a tout à voir avec l’accès à l’information. C’est là que les groupes anti-avortement cherchent un avantage.

La mort de Roë a donné au moins à certains ennemis de l’avortement des doutes sur leur amour proclamé de la liberté d’expression. Le Comité national pour le droit à la vie a également proposé une loi type qui définirait “l’aide ou l’encouragement” à un avortement pour inclure les discours qui “encouragent ou facilitent les efforts pour obtenir un avortement illégal”. Mais les législateurs conservateurs n’ont même pas besoin d’une nouvelle loi : la plupart des États ont déjà des lois pénales sur l’aide ou l’encouragement, et les procureurs pourraient les appliquer aux personnes qui fournissent des informations sur l’avortement.

Cela pourrait être en cause dans le Mississippi, où le bureau du procureur général a récemment envoyé une citation à comparaître (un prélude possible à des accusations criminelles) à Mayday Health, une organisation à but non lucratif d’éducation sanitaire qui a installé des panneaux d’affichage dirigeant les femmes vers un site Web contenant des informations sur l’avortement médicamenteux.