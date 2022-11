Avis | Les nouveaux boosters Covid sont incroyables et tout le monde devrait en avoir un

D’autres personnes s’inquiètent des effets secondaires. C’est compréhensible pour les Américains à faible revenu qui ne peuvent pas se permettre des congés non payés pour récupérer. Alors que le plan de sauvetage américain de l’administration Biden accordait à l’origine des crédits d’impôt aux entreprises pour offrir des congés payés pour la vaccination, ces crédits ont pris fin il y a un an. Au lieu de cela, l’administration demande aux employeurs d’intervenir volontairement, mais nous savons que les travailleurs aux revenus les plus bas sont déjà les moins susceptibles d’obtenir des congés de maladie payés de leur employeur.

Tout cela est “un problème qui peut être résolu”, a déclaré le Dr Boyd.

Premièrement, le gouvernement doit faire savoir à quel point les rappels bivalents sont efficaces, même si vous avez déjà été infecté, même si vous êtes jeune et en bonne santé. “Si peu de gens savent qu’ils sont même disponibles”, a souligné le Dr Boyd. Et pourtant, il y a peu d’argent pour passer le mot. Pire encore, le président Biden a envoyé le signal inverse lorsqu’il a récemment affirmé que « la pandémie est terminée ». Il pourrait plutôt nous dire que si tout le monde reçoit les nouveaux boosters bivalents, c’est le moyen d’atteindre ce que nous voulons tous : un retour complet à la vie normale.

Si les législateurs sont prêts à faire preuve de créativité et à répondre aux besoins des gens, ils pourraient mener une campagne de vaccination réussie qui touche beaucoup plus de personnes. Ils pourraient désigner une journée nationale des vaccins avec des emplacements faciles pour que chacun puisse recevoir un premier vaccin ou un rappel. Ils pourraient apporter des vaccins sur les lieux de travail, en particulier pour les travailleurs de première ligne. Ils pourraient financer les services de santé locaux pour livrer des rappels bivalents porte à porte comme ils l’ont fait avec la première série de vaccins. Ils pourraient faire passer le mot avec des campagnes mettant en vedette des stars du cinéma, de la musique et du sport. Les publicités peuvent présenter des personnes qui ont subi les effets indésirables de ne pas être vaccinés, en particulier les représentants de groupes à faible taux de vaccination comme les policiers ou les travailleurs des soins de longue durée. C’est le “moment de le revigorer”, a déclaré le Dr Raifman.

Toutes ces étapes peuvent aider les vaccins Covid à atteindre un plus large éventail de personnes. Mais ce sont aussi des mesures qui peuvent contribuer à de nombreux autres objectifs de santé publique aussi routiniers que le vaccin annuel contre la grippe, qui n’est pas en soi une réussite en matière de santé publique. Environ la moitié des adultes se sont fait vacciner l’année dernière. Les vaccins contre la grippe, comme toutes les autres vaccinations, sont considérés comme des soins préventifs que les régimes d’assurance maladie doivent couvrir sans frais dans le réseau. Mais beaucoup de gens ont signalé cette année qu’on leur a dit que, même avec une assurance, ils devaient payer une forte quote-part pour se faire vacciner.

Le modèle antérieur de distribution de vaccins Covid devrait être relancé et reproduit : fabrication de vaccins et conseils sur la question de savoir s’il faut les obtenir gratuitement. C’est “un fruit très facile à attraper”, a déclaré le Dr Boyd. Ensuite, cela fait partie du système et de la culture, chaque fois que d’autres vaccins doivent être déployés pour de futures épidémies ou pandémies – comme, par exemple, la variole du singe ou la poliomyélite.

Nous avons également besoin d’un meilleur système pour distribuer les vaccins. “La livraison de routine nécessite des investissements dans les infrastructures et les services de santé publique”, a déclaré le Dr Raifman. Une grande partie du financement du vaccin Covid est allée à des entrepreneurs, et non à des établissements de santé publique locaux. L’argent doit plutôt aller à ces organisations de longue date. Le gouvernement devrait financer et doter en personnel des campagnes de vaccination mobiles sur le long terme, non seulement pour les injections de Covid mais pour d’autres vaccins, à la fois de routine et d’urgence. « Disposer d’une capacité de réponse rapide en santé publique signifie que vous pouvez vous assurer que les gens reçoivent leurs vaccins contre le Covid et la grippe dès maintenant », a déclaré le Dr Raifman. Lorsqu’une autre variante apparaît, ou qu’il y a une autre épidémie de maladie, “cela vous prépare vraiment à pouvoir agir rapidement”.